Video | Nebunie în SUA: Încă un atac armat, de această dată în Indiana. Cel puțin 10 persoane au fost împușcate

Trei persoane au murit, iar alte șapte sunt rănite într-un schimb de focuri de armă în masă la o petrecere de cartier din Gary, marți, imediat după miezul nopții, anunță CNBC.

Poliția din Gary a declarat că ofițerii au fost trimiși la blocul 1900 de pe Missouri Street în jurul orei 12:46 pentru mai multe persoane cu răni prin împușcare.

La sosire, ofițerii au descoperit trei persoane fără răspuns și alte șapte persoane cu răni prin împușcare, a declarat poliția.

Marquise Hall, în vârstă de 26 de ani, din Lafayette, Indiana, Ashanti Brown, în vârstă de 20 de ani, din Olympia Fields, Illinois, și Laurance Magnum, în vârstă de 25 de ani, din Merrillville, Indiana, au fost declarați morți la fața locului de către biroul medicilor legiști din Lake County.

Unele dintre victimele împușcate s-au autotransportat la spitalele din zonă - altele au fost transportate cu ambulanța, a precizat poliția.

Din cauza enormității scenei, a fost solicitat ajutor reciproc de la agențiile de poliție din jur.

Ancheta este în curs de desfășurare.

