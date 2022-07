Breaking | Președintele Zelenski i-a demis pe șeful SBU și pe procurorul general al Ucrainei

Președintele Ucraine, Volodimir Zelenski, a demis-o pe Irina Venediktova din funcția de procuror general al Ucrainei, relatează presa din țara vecină.

Oleksiy Simonenko a fost numit procuror general în locul acesteia.

Ivan Bakanov a fost, de asemenea, revocat din funcția de șef al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU).

Bakanov a fost suspendat de Zelenski în temeiul articolului 47 din Carta disciplinară a Forțelor Armate ale Ucrainei. Acesta prevede neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a îndatoririlor oficiale care a cauzat pierderi de vieți omenești, alte consecințe grave sau a creat o amenințare la apariția unor astfel de consecințe.

Potrivit Strana.ua, Oleg Kulinich, fostul șef al SBU din Crimeea, care a fost reținut la 16 iulie, era un apropiat al lui Bakanov și era asistentul acestuia în momentul arestării.

„DECRET AL PREȘEDINTELUI UCRAINEI nr. 499/2022

privind revocarea lui I. Bakanov din funcția de șef al Serviciului de Securitate al Ucrainei

În conformitate cu articolul 47 din Statutul disciplinar al Forțelor Armate ale Ucrainei, aprobat prin Legea Ucrainei din 24 martie 1999 nr. 551-XIV, îl revocă pe Ivan Gennadiyovych BAKANOV din funcțiile de șef al Serviciului de Securitate al Ucrainei.”

„DECRET AL PREȘEDINTELUI UCRAINEI nr. 500/2022

privind revocarea din funcția de procuror general

În conformitate cu a doua parte a articolului 11 din Legea Ucrainei "Cu privire la regimul juridic al legii marțiale", decretez :

Revocarea lui VENEDIKTOVA Iryna Valentinivna din funcția de procuror general.”

„DECREE OF THE PRESIDENT OF UKRAINE No. 501/2022

On the imposition of duties of the Prosecutor General

In accordance with the second part of Article 11 of the Law of Ukraine "On the Legal Regime of Martial Law", I decree :

Assign Oleksiy Yuriyovych SIMONENKA to perform the duties of the Prosecutor General.”