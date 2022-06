Breaking - Prima reacție la lui Florin Cîțu la vestea că va fi schimbat de la șefia Senatului: Despre ce vorbim? Nu m-a sunat nimeni

Preşedintele Senatului, Florin Cîţu a declarat, miercuri, la sosirea la Senat, că nu ştie despre o schimbare a sa din funcţie. ”Nu m-a sunat nimeni. Despre ce vorbim? Eu nu am această informaţie, preşedintele partidului nu m-a sunat, secretarul general nu m-a sunat”, a spus el. ”Ştiţi foarte bine că aceste decizii sunt ale PNL, eşti preşedintele Senatului cu sprijinul Partidului Naţional Liberal”, a spus el, întrebat dacă este pregătit de schimbarea de la şefia Senatului. Despre motivele schimbării, şi anume declaraţiile făcute, care au încplcat Statutul partidului, Cîţu a spus că ”sunt aceleaşi declaraţii de anul trecut, când candida împotriva lui Ludovic Orban”. ”Sunt aceleaşi declaraţii împotriva unor măsuri populiste, nu s-a schimbat nimic”, a afirmat el.

”Despre ce vorbim, că nu m-a sunat nimeni. Despre ce vorbim? Eu nu am această informaţie, preşedintele partidului nu m-a sunat, secretarul general nu m-a sunat”, a spus Cîţu, la sosirea la Senat. Întrebat dacă are ceva să îşi reproşeze, Cîţu a arătat: ”Uitaţi-vă la activitatea Senatului, că este mai bună, mai multe vizite, o vizită oficială în SUA, după 11 ani”. Florin Cîţu a fost întrebat de ce are cea mai scurtă carieră politică, el a răspuns: ”Cum cea mai scurtă? Din 2016 până acum? Şi sunt încă în politică. Domnul Grindeanu a fost mai puţin”.

Senatorii PNL au fost convocaţi, miercuri dimineaţa, într-o şedinţă a grupului, în ultima zi a sesiunii parlamentare. Potrivit unor surse liberale, este posibilă schimbarea din funcţie a preşedintelui Senatului, Florin Cîţu, în urma declaraţiilor critice făcute de acesta, în ultima perioadă, la adresa coaliţiei şi a PSD.