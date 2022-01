BREAKING - Tatăl lui Novak Djokovic: fiul meu a fost ARESTAT și vor să-l deporteze ilegal/ VIDEO cu mașinile de poliție

În ciuda victoriei obținute în instanță, Novak Djokovic are mari probleme cu autoritățile din Australia. Srdjan Djokovic, tatăl lui Novak, a susținut pentru publicația The Pavlovic Today că Nole a fost arestat pentru a fi deportat!

Pe imaginile video se vede cum zeci de polițiști și dube de poliție sosesc la hotelul în care se află Novak Djokovic.

Ministrul Imigraţiei, Cetăţeniei, Serviciilor de migraţie şi Afacerilor multiculturale, Alex Hawke, și-ar fi exercita dreptul de a-i anula viza lui Djokovic, la scurt timp după anunțarea deciziei judecătorești.

UPDATE: Presa din Australia susține că Djokovic încă nu a fost arestat, asta pentru că ministrul Imigrației încă se gândește dacă îi anulează viza.

BREAKING: There's a big police presence at @DjokerNole's lawyer's office. @BlakeJohnson has the developing story. https://t.co/5zYfOfohG3 #7NEWS pic.twitter.com/NFv4suxF5Z