La doar câteva ore după un cutremur devastator, Turcia a mai fost lovită de încă un cutremur cu magnitudinea de 7.7 grade pe scara Richter.

În urma primului cutremur, în Turcia și în Siria au murit peste 1000 de oameni și sute de clădiri au fost avariate.

Acest al doilea cutremur este posibil să fi produs daune și mai mari.

More footage of the impact of the #earthquake in #Turkey. pic.twitter.com/ZFymJOWk24