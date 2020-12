BREXIT - Principalele elemente ale Acordului dintre UE şi Marea Britanie

Proiectul de Acord dintre Uniunea Europeană şi Marea Britanie privind relaţiile post-Brexit vizează raporturile comerciale, fiscale şi bugetare, normele de cooperare judiciară şi în materie de securitate, precum şi garanţiile juridice privind standardele de guvernare.

Comisia Europeană a ajuns, joi, la un acord cu Marea Britanie privind viitoarele relaţii, documentul urmând să intre în vigoare după expirarea tranziţiei post-Brexit, la 1 ianuarie 2021.

"A meritat să luptăm pentru acest acord, întrucât acum avem un acord corect şi echilibrat cu Marea Britanie, care va proteja interesele europene, va asigura competiţia corectă, va oferi predictibilitatea atât de necesară pentru comunităţile noastre de pescari. În sfârşit, putem lăsa Brexitul în urma noastră şi putem privi spre viitor. Europa merge înainte", a declarat Ursula von der Leyen, preşedintele Comisiei Europene.

"Am ajuns acum la sfârşitul unei perioade de patru ani care a fost foarte intensă, mai ales în ultimele nouă luni, cât timp am negociat retragerea ordonată a Marii Britanii din UE şi un nou parteneriat, asupra căruia am ajuns astăzi la un acord. Protejarea intereselor noastre a fost elementul prioritar şi central în aceste negocieri şi sunt încântat că am reuşit acest lucru. Acum, Parlamentul UE şi Consiliul UE trebuie să exprime poziţiile despre acord", a afirmat, la rândul său, Michel Barnier, negociatorul UE pe tema Brexit.

Citește și: Medicul Adrian Marinescu vine cu lămuriri despre noua tulpină de coronavirus: ‘Până în momentul de față, nu putem spune că a ajuns și la noi’

Principalele elemente ale proiectului Acordului Comercial şi de Cooperare

Acordul dintre Bruxelles şi Londra are, conform unui plan postat pe site-ul Comisiei Europene şi accesat de agenţia MEDIAFAX, trei elemente centrale: un acord comercial, un parteneriat în materie de securitate şi un cadru privind standardele de guvernare.

Acordul privind comerţul liber: "un nou parteneriat economic şi social cu Marea Britanie"

- acordul acoperă atât comerţul cu produse şi servicii, cât şi o serie de domenii de interes pentru UE, precum investiţiile, competiţia, subvenţiile, transparenţa fiscală, transporturile aeriene şi rutiere, energia şi sustenabilitatea, pescuitul, protecţia datelor, coordonarea politicilor de securitate;

- acordul prevede zero taxe vamale şi zero cote pentru toate produsele conforme cu reglementările privind originea.

"Ambele părţi s-au angajat să asigure standarde egale solide, prin menţinerea unor niveluri ridicate de protecţie în domenii precum mediul, contracararea schimbărilor climatice, taxele pe emisii de dioxid de carbon, drepturi sociale şi de muncă, transparenţă fiscală şi subvenţii, prin aplicarea internă eficientă, printr-un mecanism obligatoriu de soluţionare a disputelor şi prin posibilitatea ca ambele părţi să aplice măsuri de remediere", subliniază Comisia Europeană.

Citește și: Medicul Adrian Marinescu vine cu lămuriri despre noua tulpină de coronavirus: ‘Până în momentul de față, nu putem spune că a ajuns și la noi’

- UE şi Marea Britanie au convenit asupra unui nou cadru comun de gestionare a stocurilor de pescuit;

- acordul prevede menţinerea conexiunilor aeriene, rutiere, feroviare şi maritime, deşi accesul britanic pe piaţa comună va fi mai redus decât ce poate oferi spaţiul comunitar.

- în domeniul energetic, acordul prevede un nou model de comerţ şi interconectivitate, cu garanţii privind competiţia corectă şi transparentă.

"În domeniul securităţii sociale, acordul îşi propune să asigure un număr de drepturi pentru cetăţenii UE şi pentru cei britanici. Acest lucru se referă la cetăţenii UE care lucrează, călătoresc sau se stabilesc în Marea Britanie, precum şi la cetăţenii britanici care lucrează, călătoresc sau se stabilesc în UE după 1 ianuarie 2021", precizează Comisia Europeană.

"Acordul permite continuarea participării Marii Britanii la un număr de programe UE în perioada 2021-2027 (prin condiţia contribuţiei financiare a Marii Britanii la bugetul UE), precum Programul Orizont Europa (Horizon Europe)", subliniază Executivul UE.