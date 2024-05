Cântăreţul Brian Wilson, membru fondator al grupului Beach Boys, suferă de demenţă şi a fost plasat sub tutelă de justiţia americană, la cererea familiei sale, informează AFP, citat de Agerpres.

Muzicianul de 81 de ani, al cărui grup a contribuit la apariţia "mitului californian" în anii 1960, are nevoie de ajutor în viaţa de zi cu zi din cauza demenţei sale, dezvăluită în mod public anul trecut.

Acea solicitare a fost aprobată joi de un tribunal din Los Angeles, care a admis că artistul suferă de "o tulburare neurocognitivă majoră" şi că este "incapabil să aibă grijă de el însuşi", potrivit mai multor companii mass-media americane.Tutela cântăreţului, care are şapte copii, va fi exercitată în comun de agentul său, Jean Sievers, şi managerul său, LeeAnn Hard.Faimosul consum de droguri al cântăreţului i-a cauzat probleme de sănătate mintală, care au devenit evidente încă de la sfârşitul anilor 1960.Brian Wilson a spus că soţia lui, Melinda, pe care a cunoscut-o în anii 1980, a fost "o salvatoare" care i-a permis să aibă o a doua carieră şi să finalizeze capodopera sa rămasă până atunci neterminată, albumul "Smile".Reprezentant de seamă al industriei muzicale americane, Brian Wilson a intrat în istorie la începutul anilor 1960, când a compus unele dintre cele mai optimiste piese rock, cu peste 200 de imnuri închinate soarelui, surfingului şi fetelor bronzate, tematici abordate în cântece precum "Surfin' USA", "I get around", "Fun Fun Fun" şi "Surfer girl". El a făcut din Beach Boys grupul american care a vândut cele mai multe albume la nivel mondial.De la 19 până la 24 ani, basistul şi cântăreţul Brian Wilson a fost considerat un egal al membrilor trupei The Beatles: John Lennon a declarat că "Pet Sounds" (1966) este unul dintre cele mai bune albume din toate timpurile. După inocenţa afişată în primele sale compoziţii, Brian Wilson a abordat teme mai mature, precum pierderea tinereţii, şi a dirijat grupul Beach Boys spre un rock cu accente mai psihedelice.