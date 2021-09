British Museum intră în lumea NFT-urilor cu cărţi poştale digitale ale artistului Hokusai

British Museum se aventurează în lumea emergentă a jetoanelor nefungibile prin parteneriatul cu o nouă platformă de lansare a cărţilor poştale digitale ale operei lui Katsushika Hokusai, scrie The Guardian, potrivit news.ro.

NFT-urile - active digitale unice stocate pe blockchain - au pătruns în sectorul artelor de când artistul digital Mike Winkelmann, mai cunoscut sub numele de Beeple, a făcut istorie în martie prin vânzarea unui NFT pentru 69,4 milioane de dolari.

Noua platformă NFT dedicată muzeului şi colecţiilor instituţionale, numită LaCollection, va fi lansată pe 30 septembrie şi îşi propune să inspire următoarea generaţie de colecţionari şi entuziaşti de artă prin vânzarea de NFT-uri împreună cu instituţii de top.

Co-produse de British Museum, cărţile poştale Hokusai vor promova munca unuia dintre cei mai celebri artişti din Japonia în domeniul digital.

Lansarea coincide cu deschiderea expoziţiei Hokusai, „The Great Picture Book of Everything”, la British Museum, care va include 103 desene ale artistului care nu au fost văzute până acum. Lucrările au fost produse în anii 1820-1840 pentru o enciclopedie ilustrată care nu a fost niciodată publicată.

Mai mult de 200 de opere de artă Hokusai NFT vor fi disponibile pentru achiziţionare online, inclusiv imagini digitale cu printuri cunoscute ale artistului, precum „Under the Wave off Kanagawa”, „Clear Day with a Southern Breeze” şi „Ejiri in Suruga Provence”. De asemenea, vor fi disponibile lucrări mai puţin cunoscute, inclusiv desene din recent redescoperita „The Great Big Picture Book of Everything”.

NFT-urile vor fi vândute la preţuri fixe, în timp ce altele vor fi vândute la licitaţie.