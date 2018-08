Bruno Mars, primul artist care va susţine 3 concerte pe stadionul din Honolulu

Bruno Mars este primul artist care va susţine trei concerte pe stadionul din Honolulu, depăşind astfel perfomanţa înregistrată de U2 şi Michael Jackson, potrivit Variety, scrie news.ro.

Originar din Hawaii, Bruno Mars va ajunge aici cu turneul „24k Magic” în luna noiembrie. Cântăreţul premiat cu Grammy a adăugat o a treia dată de concert pentru Aloha Stadium din Honolulu, care are o capacitate de 50.000 de locuri. Astfel, el va cânta aici pe 8, 10 şi 11 noiembrie.

Toate cele trei concerte vor avea loc cu casa închisă.

Mars a devenit astfel primul artist care doboară recordul de public în Hawaii deţinut de U2 şi Michael Jackson, care au concertat două seri pe stadionul din Honolulu.

Biletele pentru concertele lui Mars au fost vândute rapid, după ce rezidenţii insulei au avut prioritate în primele 48 de ore.

Două concerte susţinute de Mars în luna mai în Hong Kong au generat încasări de 4.814.632 de dolari, după vânzarea a 27.847 de bilete, potrivit Pollstar.

„24k Magic” reprezintă primul turneu mondial al lui Bruno Mars de la „Moonshine Jungle” din 2013, în timpul căruia au fost vândute 2 milioane de bilete iar 155 de concerte au fost sold-out.

După ce a concertat în Europa, Asia, Australia şi Noua Zeelandă, actualul turneu al lui Mars, produs de Live Nation, va începe în Statele Unite pe 7 septembrie, primul concert fiind programat să aibă loc în Denver (Colorado).

Vineri seară, el a concertat în cadrul festivalului Lollapalooza (Chicago), pe afişul căruia se mai află Post Malone, The National, Bebe Rexha, Tyler the Creator, Walk the Moon şi Brockhampton.