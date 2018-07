Bruno Mars, spectacol incendiar, la propriu! I-a luat scena foc

Cântărețul Bruno Mars a fost evacuat de urgență de pe scena pe care susținea un concert, marți seară, în Glasgow, Marea Britanie, după ce aceasta a luat foc.

Autorul hitului "That's What I Like" a scăpat teafăr în urma incidentului.

Concertul a fost întrerupt o perioadă, iar focul a fost stins destul de repede, potrivit imaginilor publicate de fani pe platforma de socializare Twitter.

După ce a revenit pe scenă, Mars a început să cânte piesa "Calling All My Lovelies", modificând puțin versurile. "Am ars scena în Glasgow", a spus acesta, adăugând "mai bine chemați pompierii când sunt huliganii (The Hooligans, trupa sa, n.r.) pe scenă!".

Concertul de la Glasgow face parte din seria europeană a 24K Magic World Tour, turneu prin care Bruno Mars își promovează cel de-al treilea album de studio, "24K Magic", lansat în 2016.

Născut în Honolulu, dintr-o mamă filipineză, Bruno Mars, care îşi revendică influenţa din surse multiple, de la Elvis Presley la Michael Jackson, trecând prin stilul reggae şi prin muzica inconfundabilă a casei de discuri Motown, a strâns o veritabilă colecţie de nominalizări şi premii importante încă de la debutul său în industria muzicală.

În doar opt ani de carieră, Bruno Mars, în vârstă de 32 de ani, a obţinut, printre altele, 11 premii Grammy și trei Brit Awards.

Albumele şi single-urile sale s-au vândut în peste 130 milioane de copii pe plan mondial.