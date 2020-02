Bubuie nervii în PNL Iași: 'Eventuala primire în partid a lui Mihai Chirica, o eroare politică majoră'

Prim-vicepreședintele PNL Iași, Alexandru Muraru, reacționează la faptul că Mihai Chirica ar putea candida din partea liberalilor la un nou mandat la municipalitatea ieșeană și spune că o eventuală primire în formațiune a actualului edil al Iașului ar fi o „eroare politică majoră”.

„Nicio înțelegere politică și niciun sondaj nu mă vor putea convinge că actualul primar al Iașului este eficient. Lucrând de peste 15 ani în administrația orașului, ca director tehnic, viceprimar (PSD), și primar de cinci ani (inițial interimar și apoi ales PSD), Mihai Chirica a eșuat în a contribui cu adevărat la dezvoltarea orașului și la transformarea acestuia într-o metropolă europeană, comparabilă măcar cu cele din vestul țării”, a scris Alexandru Muraru, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit sursei citate, „Iașul este un oraș ignorat de către primarul său” și vorbește despre „o administrație majoritar PSD întreținută și alimentată de Chirica, teleormanizată, fără parcuri industriale, fără investiții majore în infrastructură, fără parcări moderne, fără stadion european, fără sală polivalentă, fără bazin olimpic, fără filarmonică, un oraș care nu are nici măcar un PUG și unde tunurile imobiliare sunt la ordinea zilei. Distrugerea patrimoniului și a monumentelor istorice reprezintă fapte des întâlnite la Iași”.

Muraru face referire în postarea sa la scandalurile în care a fost implicat Mihai Chirica și reamintește că „are o avere pe care nu o poate justifica, este inculpat într-un dosar penal pe rolul Parchetului Iași, iar recent a fost condamnat pentru declarații rasiste de către CNCD”, comparându-l cu Radu Mazăre sau Lia Olguța Vasilescu.

„Universul politic al lui Chirica arată exact ca cel al lui Radu Mazăre, al Gabrielei Firea sau al Olguței Vasilescu: clanuri, rețele, clientelă cotropitoare. Un asemenea personaj nu va fi niciodată un liberal!”, consideră prim vicepreședintele PNL Iași.

Din punctul de vedere al sursei menționate, asocierea dintre numele Președintelui Klaus Iohannis și Mihai Chirica „este un neadevăr de mari proporții”. Muraru susține că aparenta susținere pe care Chirica o proiectează este „complet falsă”.

„Nu a existat nicio invitație, nici directă și nici indirectă, a președintelui Iohannis adresată lui Mihai Chirica de a adera la PNL, nu a existat nicio corespondență, nici directă și nici indirectă, nici întâlniri secrete pe această temă. Faptul că Mihai Chirica folosește abuziv numele președintelui Iohannis în eventuala sa venire în PNL, demonstrează o mare impostură dar și disperarea cu care a căutat fără succes, vreme de doi ani, ușa de intrare în PNL”, a explicat Alexandru Muraru, fratele consilierului prezidențial Andrei Muraru.

Potrivit prim-vicepreședintelui PNL Iași, o eventuală candidatură a lui Chirica din partea PNL „va decredibiliza pentru mulți ani organizația”.

„Se va termina prost, în oricare scenariu. Una este să susții un proiect politic sau o oportunitate de moment și alta este să primești în rândul Partidului Național Liberal un fost vicepreședinte național PSD. O ipostaziere a Gabrielei Firea și a Olguței Vasilescu la Iași, un personaj crescut de baronul Gheorghe Nichita, validat de protipendada PSD”, a mai scris Alexandru Muraru.

Muraru consideră că dacă actualul primar al Iașului va candida din partea PNL va fi doar o victorie de moment.

„La alegerile pentru primăria Iași, un compromis compromițător va naște probabil o victorie de moment, dar o mare ultragiere și, implicit, o amânare a unui proiect autentic liberal, menit să transforme cu adevărat orașul și comunitatea”, a scris liberalul.

Muraru nu a fost singurul liberal ieșean care a reacționat la vestea că actualul primar al Iașului ar putea candida din partea PNL. Etiene Ignat, consiler local, a explicat la rândul său că este nemulțumit de această decizie.

„Dacă în mandatul 2012-2016 consilierii locali PNL au depus doar patru proiecte de hotărâre, în mandatul pe care îl am, am depus peste 50 de proiecte. M-am luptat ca ideile pe care le am sa fie aduse pe ordine de zi și am câștigat în instanță împotriva primarului Mihai Chirica care, așa cum a spus și instanța, primarul nu a respectat legea. Tot acest demers l-am făcut fără avocați, m-am reprezentat singur și am câștigat de fiecare dată, în timp ce primarul trimitea o armată de avocați. În municipiul Iași, în cartierele de care mă ocup am reușit la toate alegerile să scot cel mai bun scor al PNL Municipiul Iași în zona de care mă ocup. Cum doamne ferește să pot accepta venirea domnului Chirica în PNL?”, a scris Ignat pe contul său de Facebook.

Primarul Iașului, Mihai Chirica, arăta, într-un comunicat transmis MEDIAFAX miercuri, că drumul său politic va continua alături de Klaus Iohannis. Chirica nu preciza clar dacă va candida sau nu la Primărie din partea PNL.