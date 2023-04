Bubuie un nou scandal în sănătate! Un fost ministru al Sănătății îl atacă dur pe Alexandru Rafila: 'Mi se pare odios!'

Deputatul PSD Patriciu Achimaș-Cadariu, profesor și fost ministru al Sănătății, a criticat în termeni duri anunțul ministrului Sănătății, Alexandru Rafila (și el tot din PSD), privind modificarea Planului Naţional de Combatere şi Control a Cancerului, la mai bine de cinci luni după aprobarea prin lege a acestui document și cu două luni înainte de obligația legală care îi revine de a prezenta normele de aplicare a legii.

“Situația e de râsu'-plânsu'. De plâns, pentru că acest plan este al pacienților care sunt loviți prin neaplicarea planului de cancer. Mi se pare odios. Am comparat bolnavii de cancer cu copiii abandonați în orfelinate în anii ’90. La fel ne abandonăm și bolnavii de cancer, de fapt nu s-a schimbat nimic din ‘90. Cred că am rămas cu aceeași mentalitate comunistă de a nu empatiza cu nimic ce e în jurul nostru.

De râs, pentru că, după ce, tu, Ministerul Sănătății, ești cosemnatar al legii, mai aduci și niște oameni care au fost în grupul de lucru care a elaborat planul să-i convingi că nu au făcut bine ce au făcut. Hai să fim serioși! E ca o comedie de Kusturica, 'Pisică albă, pisică neagră', într-o variantă pur românească, în care niște indivizi își contestă propria muncă, pe de-o parte, iar alții, total neaveniți, își dau cu părerea”, a declarat chirurgul Patriciu Achimaș-Cadariu, cel care a inițiat și coordonat științific Planul Naţional de Combatere şi Control a Cancerului.

Nu crede în argumentele lui Rafila

Profesorul Achimaș consideră că nu există temei pentru modificarea Planului și respinge motivele invocate de Alexandru Rafila. Unul dintre aceste motive ar fi acela că „grupul tehnic de lucru a analizat situaţia actualului Plan Naţional de Combatere şi Control a Cancerului şi a constatat câteva lucruri, că sunt necesare modificări şi adaptări ale textului actual, punerea în acord a acestuia cu Planul European de Combatere a Cancerului”.

Poziția lui Achimaș:

“Acest plan a fost construit pe structura Planului European de Combatere a Cancerului. Deci afirmația e un caraghioslâc.

Altă chestiune hilară: Ni se spune că sunt prea puține cancere luate în discuție. Dar un plan serios de cancer se ocupă de maxim cinci localizări. Trebuie să faci ceva școală ca să știi lucrurile astea, altfel din nou ne întoarcem la practici dăunătoare, cum a fost reinventarea democrației originale în anii ’90, și am văzut la ce a condus, probabil urmează să reinventăm apa caldă și gaura la macaroană.

În planul de cancer, avem cele cinci tumori solide - cancerul de col uterin, cancerul de sân, cancerul colorectal, pulmonar, cancerul de prostată. Și, pe lângă acestea, pentru că existau direcții în Panul european de cancer, există un capitol separat pentru patologia pediatrică - cancerele la copii și cancerele hematologice.

În obiectivele generale sunt prevăzute - dar pentru asta trebuie să știi și un pic de oncologie - soluționarea problemelor și a altor localizări decât a celor cinci. Direcțiile generale evident se apleacă către toată patologia oncologică, tumorile rare având din nou direcții europene separate”, a declarat prof. univ. dr. Patriciu Achimaș-Cadariu, medic primar, Ginecologie și Chirurgie Oncologică, IOCN.

Profesorul de la Institutul Oncologic din Cluj spune că Planul Naţional de Combatere şi Control a Cancerului trebuie implementat cât mai repede, chiar dacă e perfectibil.

“Poate mai sunt chestiuni de corectat, dar a stat șase luni în transparență decizională, de ce nu l-au citit, de ce vor să-l modifice la cinci luni după ce a fost votat? Hai să fim serioși, venim după câteva luni de la votul în Parlament, zicem că nu-i bun și punem niște oameni (din grupul tehnic responsabil cu redactarea normelor de aplicare, care au participat și la elaborarea Planului) să își conteste propria lucrare.

Poate nu sunt bani pentru implementarea planului și nu vor să se bată să aducă banii aceia, fiindcă preferă să fie un ghiocel soldat al partidului cuminte care nu vrea să facă zarvă fiindcă sănătatea și așa e pe ultimul loc întotdeauna.

Dacă după un an și ceva în care nu știu ce ai făcut pe la Ministerul Sănătății trântești Planul la modul ăsta hilar, atunci nu văd ce ai mai face acolo”, a afirmat profesorul Patriciu Achimaș-Cadariu.

„Planul nu e un plan de partid”

Chirurgul clujean a spus că nu își dorește să revină la Ministerul Sănătății și că interesul său este să vadă implementat Planul Naţional de Combatere şi Control a Cancerului.

“Planul nu e un plan de partid, estimările spun că în deceniile care vin fiecare dintre noi ne vom confrunta cu un caz de cancer, personal sau în familie. Este a doua cauză de mortalitate prin boli cronice netransmisibile și în țara noastră. E o chestiune care ne privește pe toți. E treaba tuturor și a sutelor de mii de pacienți să protesteze”, a conchis prof. univ. dr. Patriciu Achimaș-Cadariu.

Rafila anunţă că sunt necesare modificări ale Planului Naţional de Combatere şi Control al Cancerului

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a afimat, luni, că sunt necesare câteva modificări în cadrul Planului Naţional de Combatere şi Control al Cancerului. Ministrul anunţă că, după intrarea acestuia în vigoare, se va renunţa la blocajele birocratice care uneori încetinesc accesului pacientului la un serviciu care ar putea să diagnosticheze mai repede un cancer şi care să ofere alte resurse terapeutice într-un moment mai precoce al evoluţiei bolii, informează NEWS.RO.

Alexandru Rafila a vorbit, luni, într-o conferinţă de presă, despre Planul Naţional de Combatere şi Control al Cancerului.

“Ca urmare a acestei legi, începând cu luna ianuarie trebuie să facem normele la această lege. Ca să putem să facem acest lucru am făcut două grupuri: un grup tehnic cu funcţionari de la Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi alte instituţii subordonate ministerului şi un grup de experţi. (...) Grupul tehnic de lucru a analizat situaţia existentă, anexa la lege, s-a stabilit modul de lucru pentru stabilirea normelor. (...) S-a ajuns la concluzia necesităţii reformulării obiectivelor şi măsurilor propuse, astfel încât să ducă la îndeplinirea obiectivelor şi la îndeplinierea scopului propus”, a explicat ministrul Sănătăţii.

El a precizat că este nevoie de modificări în cadrul Planului Naţional de Combatere şi Control al Cancerului.

“Grupul tehnic de lucru a analizat situaţia actualului Plan Naţional de Combatere şi Control al Cancerului şi a constatat câteva lucruri, că sunt necesare modificări şi adaptări ale textului actual, punerea în acord a acestuia cu Planul european de combatere al cancerului, reformularea într-un cadru logic care să întrunească criteriile unui instrument de planificare, completarea cu analiză de situaţie a tuturor datelor existente în prezent încât aceste norme de care este nevoie să poată să fie elaborate în mod corect şi sustenabil ca să putem să facem o implementare a acestui plan naţional de control al cancerului la nivel naţional”, a mai transmis ministrul Sănătăţii.

Ce a făcut concret grupul din ianuarie și până în prezent

“Au fost analizaţi factorii de risc ai cancerului, a colectat toate datele existente relevante pentru analiza de situaţie din România, au făcut analiza cheltuielilor şi a costurilor cu prevenţia, diagnosticul şi tratamentul în oncologie, au analizat serviciile de diagnostic şi tratament, au identificat punctele tari şi punctele slabe şi oportunităţile în domeniul prevenţiei, diagnosticului şi tratamentului în oncologie, au inventariat politicile naţionale din acest moment cu cele internaţionale, s-a făcut reformularea obiectivelor generale şi ale obiectivelor specifice. (...) Obiectivele stabilite: dezvoltarea sistemului de informaţii în sănătate în oncologie, asigurarea cadrului consolidat pentru sistemul de prevenţie primară, dezvoltarea cadrului de depistare precoce a cancerului, asigurarea accesului echitabil şi la diagnostic şi îngrijire de înaltă calitate, îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru pacienţii diagnosticaţi cu cancer şi a supravieţuitorilor, creşterea capacităţii de cercetare şi asigurarea şi dezvoltarea resurselor umane în oncologie”, a mai transmis ministrul Sănătăţii.

Rafila a prezentat şi normele care vor fi implementate, unele chiar în cursul acestui an.

“Înfiinţarea registrului naţional de cancer. Întotdeauna am avut o problemă legată de proiectarea unui program pentru că niciodată nu am ştiut câţi pacienţi avem, elaborarea planurilor naţionale de screening pentru cancer folosind datele din studiile pilot făcute pentru trei tipuri de cancer: col, sân şi colorectal, elaborarea criteriilor de certificare a centrelor de diagnostic şi tratament al cancerului şi metodologiile de monitorizare a performanţei şi calităţii serviciilor, adică să am sigur aceeaşi calitate de servicii indiferent de locaţie şi lucrul acesta trebuie monitorizat pentru că o discrepanţă între calitatea serviciilor duce la evoluţii din păcate nefavorabile pentru anumiţi pacienţi”, a mai afirmat Rafila.

El a menţionat că după ce acest plan va fi în vigoare nu se vor mai înregistra blocajele birocratice care încetinesc accesului pacientului la o diagnosticare mai rapidă.

“Planul acesta de combatere şi control al cancerului, nu ştiu dacă ştiţi puţin istoria lui, am avut diverse amendamente, la Senat nu s-au acceptat, la Cameră s-au acceptat câteva amendamente. Acolo singurul responsabil era iniţial Ministerul Sănătăţii. Noi am propus să se introducă la responsabili pentru implementarea acestui program şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate care şi gestionează, de altfel, programul şi banii şi Ministerul Finanţelor care trebuie să asigure resursele necesare. E clar că în momentul în care acest plan devine operaţional toate aceste lucruri intră în altă zonă. Nu putem să venim cu un plan şi cu un traseu al pacientului, iar la Casa Naţională este blocat. În niciun caz. Atunci are rost să ne ajutaţi să promovăm acest plan cât mai repede, să putem face normele cât mai repede şi să renunţăm la aceste blocaje birocratice care uneori încetinesc accesul pacientului la un serviciu care ar putea să diagnosticheze mai repede un cancer, care să ofere alte resurse terapeutice într-un moment mai precoce al evoluţiei bolii”, a mai declarat Rafila.

El a menţionat că mare parte din activităţile cuprinse în acest plan vor putea fi finanţate începând de anul viitor.

“O să venim cu o formă nouă a acestui plan naţional de combatere şi control al cancerului, lucrăm şi la norme în paralel pe care le putem face deja până în iunie, dar o situaţie ideală în care toate lucrurile, inclusiv finanţarea să fie posibil de aplicat de la jumătatea acestui an cred că trebuie să fim realişti şi să considerăm că în acest an realizăm toate aceste norme şi anul viitor odată şi cu aprobarea noului buget putem să finanţăm toate aceste activităţi”, a precizat ministrul Sănătăţii.