Bubuie un scandal monstru la Spitalul Floreasca - acuzații INCREDIBILE: 'Am văzut cum pacienta de pe masa de operație a luat foc'

Scandal uriaș la Spitalul Floreasca - Medicul Mircea Beuran este acuzat de neglijență, după ce o pacientă a luat foc pe masa de operație. Ministrul Sănătății este somat să să trimită urgent un control la Spitalul Floreasca. Dezvăluirile incredibile sunt făcute de deputatul USR Emanuel Ungureanu pe Facebook.

„INCREDIBIL!

PACIENTĂ INCENDIATĂ PE MASA DE OPERAȚIE LA SPITALUL FLOREASCA DIN BUCUREȘTI!

"Am văzut cum pacienta de pe masa de operație a luat foc"

Beuran, fostul consilier prezidențial al lui Iliescu a dat foc unei paciente în sala de operație!

Chirurgul Beuran, un pesedist plagiator de renume, capul Umefistanului, a dat foc unei paciente pe care a operat-o în data de 22 decembrie!

Iată cum descriu 2 asistente că s-ar fi întâmplat nenorocirea:

Asistenta 1

"Când m-am întors în Blocul Operator am simțit un miros puternic de fum și am verificat de unde provine, observând că focul provine din Sala 1.

Intrând în sala 1 am văzut multă apă pe podea și toata lumea prezentă speriată, iar pacienta care se afla pe masa de operații fumega.

S-au făcut manevrele necesare unui astfel de incident, urmând ca apoi să transport pacienta în Sala 2, conform indicației medicului după care am transportat-o în ATI Poli 2."

Asistenta 2

"Mă aflam pe holul blocului operator auzind țipete și gălăgie,îndreptându-mă către Sala 1 m-am întâlnit cu îngrijitoarea blocului operator care avea o galeata de apă în mână, i-am luat galeata ducându-mă în sală, ajunsă acolo era mult fum și foc, domnul doctor speriat s-a aplecat peste pacientă care era în flăcări. Am aruncat apa stingând focul. Am mutat pacientul in sala 2 la solicitarea medicului."

Acest incident se pare că a fost inițial mușamalizat de către Direcția de Sănătate Publică București unde Pintea a numit-o ca director executiv pe Cristina Pelin, filieră PSD.

Absolut scandalos, Inspecția Sanitară de Stat care a fost trimisă în cele din urmă să cerceteze cazul, NU I-A LUAT NICIO DECLARAȚIE CHIRURGULUI BEURAN cel care a fost mâna 1 pentru această intervenție chirurgicală.

Nici ceilalți 2 medici care au fost în sală la momentul tragediei nu au fost audiați.

Se încearcă, se pare, ca de obicei, găsirea unor vinovați din rândul personalului auxiliar.

Din spusele asistentelor rezultă faptul că, Beuran care opera o bolnavă de cancer, ar fi folosit greșit substanțele de dezinfecție a tegumentelor, a îmbibat cu aceste soluții câmpul operator de sub pacientă și la contactul cu electrocauterul pielea pacientei și câmpurile sterile au luat foc.

Pacienta a ars ca o torță câteva secunde până ce o asistentă a aruncat un lighean de apă peste masa de operație.

Îl rog pe ministrul Sănătății, Victor Costache, să trimită urgent un control la Spitalul Floreasca și să verifice ce substanțe sunt folosite în sălile de operație pentru dezinfecție în Spitalul Floreasca și cum sunt instruiți chirurgii să lucreze cu ele?

Pacienta incendiată pe masa de operație este în stare critică, cu arsuri peste 40% din suprafața corpului și se zbate între viață și moarte!

Suntem blestemați ca popor ca în secolul 21 sălile de operație să fie populate de beurani incompetenți dar bolnavi de putere!”, scrie Ungureanu pe Facebook.