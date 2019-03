Bucharest International Jazz Competition: Concerte, ateliere şi jam sessions vor avea loc în perioada 11 - 18 mai

Concerte, ateliere şi jam sessions vor avea loc în perioada 11 - 18 mai, la Bucharest International Jazz Competition din cadrul EUROPAfest, scrie news.ro.

Cotat de BBC între primele trei concursuri de jazz din Europa, el va avea loc în perioada 11 - 18 mai sub sloganul „100% jazz”.

Va cuprinde concerte, workshopuri şi jam sessions la care vor participa artişti cu backgrounduri culturale diferite şi cu evenimente internaţionale prestigioase în portofoliu.

În semifinală vor intra 16 trupe de jazz din Australia, Azerbaijan, Bulgaria, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Luxemburg, Polonia, Rusia, Turcia, SUA şi Ucraina.

Selecţia grupurilor, realizată de specialişti, a avut la bază valoarea artistică şi modul în care satisfac cerinţele publicului.

Sub sloganul „It's all about live quality music!”, EUROPAfest, festival ce reuneşte patru genuri muzicale - jazz, blues, pop, simfonic -, prezintă în perioada 9 - 18 mai, peste 250 de artişti din 35 de ţări.

Pe lângă Bucharest International Jazz Competition, agenda festivalului cuprinde concertul de deschidere şi concerte de jazz, blues, pop şi muzică clasică, Jeunesses International Music Competition „Dinu Lipatti”, ateliere şi masterclas-uri, Caffe Festival, Festival's corner şi Gala EUROPAfest.