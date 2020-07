Bucureşti a fost plasat pe locul 7 din 25 de oraşe europene din punct de vedere al oportunităţilor pentru startup-uri şi tehnologie, în clasamentul Tech Cities of the Future realizat de fDi, divizie a Financial Times, şi compania TNW (The Next Web), anunță MEDIAFAX.

Iaşi şi Cluj ocupă locurile 2 şi 3 în categoria celor mai bune 10 oraşe din punct de vedere al costurilor.

Clasamentul general al ”oraşelor tehnologice ale viitorului” este condus de Londra, urmată de Paris, Dublin, Amsterdam, Berlin şi Munchen, locul şapte revenind Bucureştiului. Capitala României este primul oraş din Europa Centrală şi de Est menţionat în top, alte destinaţii din regiune fiind Varşovia (locul 15), Moscova (18), Sofia (20), Praga (22), Talin (23) şi Cracovia (24).

Londra este oraşul european care a ieşit câştigător pe cele mai multe categorii, ocupând primul loc în cinci din cele şase categorii analizate de fDi, inclusiv pe zona de investiţii, potenţial economic, mediu pentru startup-uri şi inovaţie. Alte două oraşe care combină cu succes capitalul, infrastructura şi telentul sunt Paris şi Dublin.

În ceea ce priveşte România, în afară de Bucureşti, alte două oraşe locale, Iaşi şi Cluj Napoca, sunt nominalizate în categoria oraşelor viitorului din punct de vedere al costurilor, pe locurile 2 şi 3. Topul este condus de Skopje, în timp ce Bucureşti ocupă locul 6.

În plus, capitala României ocupă locul 10 în rândul oraşelor cu cel mai mare nivel de investiţii în dezvoltare şi cercetare pe zona de software (FDI Performance), categorie la care Londra, Dublin şi Paris au câştigat primele locuri.