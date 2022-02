Bucureștiul este fruntaș în ceea ce privește numărul de curse de pe platformele de mobilitate

Capitala României s-a clasat pe locul 8 din 170 de oraşe europene în care este prezentă platforma de mobilitate Free Now, în funcţie de numărul de curse efectuate, în anul 2021, conform datelor centralizate de companie în Raportul Mobilitatea ca Serviciu (MaaS), publicat marţi, conform Agerpres.

La nivelul tuturor ţărilor în care Free Now îşi desfăşoară activitatea, numărul total de utilizatori a ajuns la 54 de milioane.În acelaşi timp, dintre toate cele 170 de oraşe europene în care funcţionează aplicaţia, Bucureştiul s-a clasat pe locul opt, în 2021, în ceea ce priveşte numărul de curse, în timp ce o distanţă totală de aproape 24 de milioane de kilometri a fost parcursă în România, echivalentul a 62 de ori distanţa dintre Pământ şi Lună. Valoarea medie a unei călătorii a fost de aproximativ 17 lei, iar distanţa medie a fost de puţin peste 5 km.Potrivit raportului, în 2021, numărul de curse efectuate cu ajutorul vehiculelor electrice a crescut cu 79% în Europa, în timp ce, numai în România, majorarea pe acest segment a fost de 15% faţă de 2020."Oamenii doresc să ajungă cu uşurinţă de la A la B oricând au nevoie. Prin integrarea perfectă a mai multor mărci de mobilitate şi a diferitelor opţiuni de vehicule care pot fi comandate în cadrul unei singure aplicaţii, venim în întâmpinarea tendinţei de servicii la cerere. Flexibilitatea şi disponibilitatea aproape necondiţionată sunt factorii decisivi pentru serviciile din secolul XXI, dar şi pentru mobilitatea urbană sustenabilă. Vedem un potenţial uriaş pentru piaţa europeană de multi-mobilitate. Anul 2022 va fi anul în care multi-mobilitatea va deveni un stil de viaţă obişnuit şi va ajunge la un public mai larg. Privind spre viitor, ştim că totul se referă la mobilitate, ceea ce nu include doar maşinile. Viitorul mobilităţii funcţionează în cadrul unui ecosistem holistic, cu o bună colaborare şi parteneriate puternice, în special în zonele urbane. Credem că putem oferi utilizatorului cea mai intuitivă experienţă în diverse arii, care include factori externi, cum ar fi vremea sau serviciile care au loc înainte şi după călătorii, precum disponibilitatea cazării, datele de zbor şi opţiunile privind mâncarea", a declarat Marc Berg, CEO Free Now.Estimările pentru anul 2022 arată că ride hailing-ul se va redresa şi va reveni rapid la nivelul pre-pandemic."În plus, tot mai mulţi utilizatori optează pentru soluţii care contribuie la reducerea emisiilor de CO2, indicând tranziţia către vehicule electrice în flota de taxiuri şi de ride hailing. O altă tendinţă menţionată în raport descrie faptul că oraşele trebuie să ofere acces la opţiuni de multi-mobilitate performante, cu accent pe transportul ecologic în detrimentul mobilităţii individuale, deci colaborarea cu platformele MaaS va fi esenţială. Se observă, de asemenea, şi înclinarea oamenilor pentru a folosi o singură aplicaţie pentru toate opţiunile de mobilitate, de aici şi nevoia de dezvoltare a unei "Super-Aplicaţii de multi-mobilitate"", menţionează sursa citată.Grupul Free Now este principala platformă multiserviciu de mobilitate, la nivel european, susţinută de BMW Group şi Daimler AG. Compania oferă servicii pentru utilizatori din 16 ţări şi 170 de oraşe.În România, Free Now oferă servicii de ridesharing şi taxi, din 27 noiembrie 2019, iar în prezent aplicaţia este disponibilă pasagerilor din nouă oraşe: Bucureşti, Cluj, Braşov, Iaşi, Constanţa, Sibiu, Oradea, Timişoara şi Târgu Mureş.