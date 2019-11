Bucureștiul este 'ÎN AVARIE!'. Locuitorii din două sectoare ale Capitalei au rămas fără apă caldă și căldură

RADET a anunțat că, locuitorii din sectoarele 1 și 5 din Capitală nu au apă caldă și căldură la parametri contractuali din cauza unei avarii la ELCEN - CET Grozăvești, motiv pentru care în momentul de față sunt efectuate toate manevrele necesare pentru remedierea situației, numai că termenul estimat este de 24-48 ore.

`RADET anunță că, urmare a unei avarii la ELCEN - CTE Grozăvești, entitate în subordinea Ministerului Economiei și a livrării agentului termic sub parametrii solicitați de către RADET, în subordinea PMB, suntem în imposibilitatea de a furniza către consumatorii din sectoarele 1 și 5 apă caldă de consum și căldură la parametri contractuali

In momentul de fata facem toate manevrele necesare in sistem pentru ca aria de alimentarea a CET – Grozavesti sa fie preluata de celelalte CET-uri de pe raza Municipiului Bucuresti, in limita posibilitatilor tehnice proiectate, astfel incat disconfortul resimtit de clientii RADET sa fie cat mai redus. Odata cu furnizarea sub parametri din acest CET suntem obligati sa asiguram agentul termic din DOAR trei CET-uri pentru tot Bucurestiul', informează RADET.

Citește și: BEC: Clasamentul pe țări în Diaspora, la ora 21.00, în turul II al alegerilor prezidențiale

RADET a precizat termenul estimat de remediere a avariei dat de ELCEN Bucuresti este de 24– 48 ore.

'Reamintim ca sistemul de termoficare a fost proiectat initial cu sase CET-uri mari, insa CET Titan si CET Pipera au fost inchise, acum multi ani de zile, de aici pornind si dificultatile in furnizarea agentului termic in sectoarele 2 si 3 ale Capitalei. Din cauza acestei avarii suntem nevoiti sa furnizam agent termic primit de la trei CET-uri mari, si nu din cele sase initiale, in conditiile in care numarul consumatorilor a ramas relativ acelasi.

Precizam ca RADET Bucuresti administreaza doar reteaua de termoficare, practic transportul furnizarea si distributia agentului termic, CET-urile mari, producatoare de agent termic, fiind in administrarea ELCEN Bucuresti, in subordinea ministerului de resort`, potrivit RADET.