Budescu (FCSB) - Echipa e pe un drum bun, s-au făcut nişte schimbări

Mijlocaşul Constantin Budescu, revenit la FCSB, a declarat joi, că a observat unele schimbări la echipa bucureşteană, care se află acum pe un drum bun.

"Încerc să fac unele schimbări în viaţa de fotbalist şi sper ca asta să se vadă şi în teren. Am primit foarte multe mesaje, au contat şi oamenii care sunt aici în decizia de a mă întoarce. Echipa este pe un drum bun, s-au făcut nişte schimbări aici, care o să se vadă de acum încolo. Sperăm să obţinem rezultate pozitive, pentru că este o diferenţă mare de puncte şi asta nu este bine pentru noi. Antrenorul m-a primit foarte bine, nu am mai lucrat până acum, am discutat doar la telefon. Este un antrenor foarte bun şi cred că va avea rezultate bune şi aici. Ştiu că mă aşteptau şi fanii, pentru că mai toate comentariile la pozele pe care le postam primeam cu 'Hai înapoi la Steaua'. Ca mesaj, nu pot decât să le spun decât să vină la stadion să ne susţină", a spus Budescu într-un interviu difuzat pe pagina oficială de Facebook a clubului.

El a dezminţit informaţiile conform cărora s-ar fi accidentat la primul antrenament efectuat la FCSB, precizând că a fost muşcat de un păianjen: "Am văzut şi eu unele prostii, nu este adevărat, am fost muşcat de un păianjen şi mi s-a umflat piciorul după antrenament şi am decis să stau o zi, să am o zi liberă, să pot să merg la un medic să văd despre ce este vorba să mi se dezumfle piciorul şi atâta tot. Spiderman, da, pentru că se potrivesc şi culorile şi totul e ok", informează Agerpres.

Budescu s-a arătat încrezător în ceea ce priveşte derby-ul cu Dinamo, de duminică.

"Este un meci foarte important, toată lumea ştie asta, este derby-ul României, sper să facem o figură frumoasă, să jucăm bine şi să câştigăm meciul, pentru că nu ne mai permitem paşi greşiţi", a completat Budescu.

Constantin Budescu, 32 de ani, a semnat marţi un contract cu FCSB, valabil pentru două sezoane. În vârstă de 32 de ani, Budescu a evoluat până acum în campionatul Arabiei Saudite, la Damac FC.

În cariera sa, mijlocaşul a mai jucat pentru formaţiile Petrolul Ploieşti, Astra Giurgiu, DL Yifang, şi Al Shabab.

Constantin Budescu este al treilea jucător transferat de FCSB de la instalarea antrenorului Edward Iordănescu, după Valentin Gheorghe şi Claudiu Keşeru.