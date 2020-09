Bulgaria a recoltat 4,6 milioane tone de grâu în 2020

Recolta de grâu a Bulgariei din acest an s-a ridicat la 4,626 milioane tone, a anunţat vineri Ministerul Agriculturii de la Sofia, citând datele de la finalul campaniei de recoltare, transmite BTA preluat de agerpres.

Conform cifrelor oficiale, o suprafaţă totală de 1,176 milioane de hectare a fost însămânţată cu grâu în acest an, iar producţia medie la hectar este de 3.930 kilograme.De asemenea, Bulgaria a recoltat în 2020 o cantitate de 560.037 tone de orz, de pe o suprafaţă de 138.059 de hectare, la o producţie medie de 4.060 kilograme/hectar, şi o cantitate totală de 257.614 tone de rapiţă, la o producţie medie de 2.250 kilograme/hectar.Ministerul Agriculturii de la Sofia a precizat că recoltele de pe o suprafaţă de 10.718 de hectare au fost compromise total din cauza secetei, îngheţului şi grindinei, regiunile cele mai afectate de secetă fiind Burgas, Dobrich, Varna, Sliven şi Shumen.În ceea ce priveşte România, în luna august ministrul Agriculturii, Adrian Oros , a declarat că producţia medie la grâu în acest an este de 2,9 tone pe hectar, în scădere cu 40% faţă de 2019, când regimul precipitaţiilor a fost unul normal."Cum ne-am aşteptat, cum am previzionat, atât din informaţiile luate de la fermieri, cât şi de la specialişti, sigur că seceta a afectat puternic culturile de toamnă, mai ales în zona de sud-est şi est a ţării. La grâu, pentru că este suprafaţa cea mai mare - peste 80% din suprafaţa însămânţată în toamnă a fost cu grâu - s-a recoltat până acum 89% din suprafaţă, producţia medie este de 2,9 tone pe hectar faţă de 4,8 tone în 2019, când regimul precipitaţiilor a fost unul normal. Deci s-a diminuat cu 40% producţia medie la grâu. Dacă anul trecut au fost recoltate aproximativ 9,4 milioane tone, anul acesta estimarea este de 5,5 - 5,6 milioane tone", a menţionat atunci Adrian Oros în cadrul unei conferinţe de presă.