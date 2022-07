Bulgaria găzduieşte finala circuitului ecvestru World Challenge 2022, a anunțat Federaţia Ecvestră Bulgară

Centrul Ecvestru Trakieţ din satul Jitniţa, din apropierea oraşului Plovdiv, găzduieşte finala competiţiei hipice de sărituri peste obstacole World Challenge 2022, între 27 şi 31 iulie, a anunţat, marţi, Federaţia Ecvestră Bulgară, citată de BTA.

Competiţia face parte din programul Federaţiei Ecvestre Internaţionale (FEI) pentru dezvoltarea sportului ecvestru în lume şi este unul dintre evenimentele importante din calendar.

Şaptesprezece călăreţi din Brazilia, Columbia, Ecuador, India, Iordania, Maroc, Africa de Sud, Singapore, Argentina, Uruguay şi Tunisia vin în Bulgaria, care va fi reprezentată de doi călăreţi, Vanesa Atanasova şi Erdohan Sami, potrivit Agerpres.ro.

"Aceasta este pentru a doua oară din 2015 când găzduim un astfel de eveniment, care va fi urmărit în întreaga lume, prin intermediul canalului FEI TV. Onoarea de a găzdui Challenge 2022 ne obligă să fim gazde perfecte şi am organizat totul foarte bine. Competiţia nu are un fond de premiere, dar am pregătit surprize speciale, cu cadouri pentru toţi participanţii, în special pentru învingători", a declarat vicepreşedintele Federaţiei Ecvestre Bulgare, Dr. Krum Raşkov.

Finala FEI World Challenge la sărituri peste obstacole este deschisă pentru 20 de călăreţi, primii doi clasaţi la categoria a din zece regiuni. Finala se va ţine în aer liber, cu cai împrumutaţi.

Evenimentul va fi transmis în direct, în afară de canalul FEI TV, şi pe canalul de YouTube al Federaţiei Ecvestre Bulgare, https://www.youtube.com/channel/UCFJzO31QgeDhVKSSsgeEgTQ.

Prima competiţie din program va debuta joi, la ora 17:00, în timp ce marea finală va fi duminică, de la ora 15:00.

Spectatorii vor avea acces liber la eveniment.

Mai multe informaţii sunt disponibile în engleză la https://trakiec-bg.com/fei-jumping-world-challenge-finals/?lang=en.