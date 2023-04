Bulgaria se alătură țărilor care interzice importul de alimente din Ucraina: 'Avem îngrijorări serioase cu privire la calitatea mai multor produse'

“Avem o producție în valoare de câteva miliarde de leva, care nu va fi vândută. Acesta este unul dintre motivele deciziei guvernului de a interzice importurile de alimente din Ucraina. Acesta va fi valabilă în perioada 24 aprilie - 30 iunie”, a anunțat ministrul bulgar al agriculturii, Iavor Ghecev, după ședința de guvern, conform 24CHASA, scrie Rador.

Așa cum am anunțat anterior ieri, astăzi, în cadrul ședinței de guvern, am examinat și am adoptat o decizie care restricționează temporar accesul unor produse din Ucraina în Bulgaria. Am urmat exemplul mai multor țări, avem producție de câteva miliarde, care dacă nu luăm măsuri, va suferi pierderi. Există temeri că acele coridoare suspendate vor fi redirecționate iar către coridorul prin România și Bulgaria și guvernul a reacționat conform atribuțiilor pe care le are.

“Avem îngrijorări serioase cu privire la calitatea mai multor produse. Pentru a fi corecți până la capăt cu partenerii noștri, decizia va intra în vigoare în perioada 24 aprilie - 30 iunie 2023. Sperăm că acesta este un vot în ceea ce privește solicitarea de decizii de la UE. Credem că atunci când o țară are probleme, întreaga UE are probleme, nu fugim de dezbateri. Păstrăm spiritul solicitării UE de implementare a coridoarelor de solidaritate, suntem pregătiți să îmbunătățim aceste coridoare. Așteptăm cu nerăbdare dezbaterea împreună cu celelalte țări, precum și cu UE. Decizia poate fi oricând schimbată de UE. Guvernul îmi atribuie mie sarcini în acest sens, ministrului economiei, Agenției pentru Vămi și ministrului de interne Demerdjiev”.