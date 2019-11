Stelian Iordache, bunicul Luizei Melencu, fata care este considerată una dintre victimele lui Gheorghe Dincă, a declarat la România TV că nu crede în bunele intenţii ale preşedintelui Klaus Iohannis.

"Vorbe, promisiuni, nimic concet, preşedintele a fost ocupat, nu a avut timp să se ocupe de noi, ne-a pasat unui consilier care nu era de profesie jurist. Eu nu am înţeles nimic, am purtat un dialog cu doamna avocat, a fost la un pas să nu o primească, am zis că plec dacă doamna nu ne reprezintă... Să fii preşedintele ţării, să ai serviciile la îndemână şi să nu ne spui ceva concet, nu se poate!", a spus Stelian Iordache la România TV.

Avocata familiei Melencu: Să-i fie ruşine preşedintelui Iohannis!

"Serviciile secrete, SRI, ne-au bulversat, nu avem încedere în DIICOT. Ce au facut concret pentru noi? Nu suntem naivi să credem ce zice Dincă! Minte! Au făcut înţelegeri! Dincă a fost un pion", a acuzat Stelain Iordache.

Bunicul Luizei Melencu este supărat şi pentru că preşedintele Klaus Iohannis nu face nimic în acest caz.

"Ne-a amăgit, ne-a dus cu vorba. A schimbat nişte oameni, dar tot nimic... Nu ne ajută nimeni. E chiar aşa greu la judeţul ăsta, Olt, să se facă ceva? Cu reţelele astea care se ştiu... S-au schimbat şefi de Poliţie, dar cu ce ne încălzeşze pe noi? Nimeni nu face nimic ca să ne ajute", a mai spus Stelian Iordache.