Burcă: Cred că am făcut o demonstraţie de forţă în această seară şi trebuie să ne mândrim

Andrei Burcă a afirmat, marţi seară, că CFR Cluj a făcut o demonstraţie de forţă la meciul cu FC Botoşani, scor 1-0, în urma căruia echipa ardeleană a reuşit să obţină al patrulea titlu consecutiv în Liga I, conform news.ro

"Suntem foarte fericiţi, nu ştiu dacă după Revoluţie a mai luat cineva patru campionate la rând. Dar mai avem un meci şi trebuie să terminăm campionatul frumos. Mă bucur că mi-am ajutat echipa şi mulţumesc lui Dumnezeu şi familiei că am reuşit să trecem peste toate. Au fost alături de mine când toată lumea zicea că suntem bătrâni şi nu mai putem. Cred că am făcut o demonstraţie de forţă în această seară şi trebuie să ne mândrim", a spus Burcă la Digisport.

La rândul său, Valeriu Bordeianu a afirmat că CFR Cluj a reuşit o performanţă unică: "Sunt fericit că am reuşit o performanţă unică, o echipă din provincie să câştige patru campionate la rând, iar eu am fost la toate cele patru. Este o fericire de nedescris, te simţi fotbalist împlinit. Ştiam că va fi un meci greu, iar pe final am avut nişte emoţii. Am demonstrat că suntem bărbaţi, chiar dacă uneori lumea ne-a făcut praf, că suntem bătrâni, că nu mai avem energie, dar am demonstrat că putem".

Formaţia CFR Cluj a învins, marţi, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa FC Botoşani, şi a câştigat al patrulea titlu consecutiv de campioană a României şi al şaptelea din istoria sa.