Bursa de la Bucureşti a închis în creştere şedinţa de joi; valoarea tranzacţiilor scade la 38 milioane lei

Bursa de la Bucureşti a închis în creştere pe toţi indicii şedinţa de joi însă valoarea tranzacţiilor a coborât la 38,38 milioane de lei (8,13 milioane euro), anunță AGERPRES.

Indicele BET, care indică evoluţia celor mai lichide 16 companii cu excepţia SIF-urilor, a înregistrat o apreciere de 0,51%, până la 8.968,90 puncte iar indicele BET Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 37 de acţiuni de la BVB, a înregistrat o creştere de 0,50%.

BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, a urcat cu 0,64% iar indicele BET-FI al SIF-urilor a închis pe plus cu 0,38%.

Indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a consemnat o apreciere de 0,48%, iar reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, a închis în urcare cu 0,42%.

Pe Piaţa Reglementată, acţiunile OMV Petrom au fost cele mai tranzacţionate, generând schimburi de 17,03 milioane de lei, urmate de titlurile Banca Transilvania (4,7 milioane de lei) şi Romgaz (4,52 milioane de lei).

Cele mai bune evoluţii au fost înregistrate de acţiunile Rompetrol Well Services, care s-au apreciat cu 3,53%, Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră (plus 3,51%) şi Oil Terminal (plus 3,32%).

Pe de altă parte, cele mai importante deprecieri au fost consemnate de acţiunile Ves, în scădere cu 12,07%, Condmag (-11,11%) şi Electroputere (- 3,7%).