Bursele au crescut miercuri, susţinute de profiturile mari ale companiilor de tehnologie din SUA şi planurile OPEC+ de majorare a producţiei de petrol

Bursele au crescut miercuri la nivel mondial, susţinute de profiturile mari ale companiilor de tehnologie din SUA şi planurile OPEC+ de majorare a producţiei de petrol, care au compensat îngrijorările investitorilor legate de ritmul în care băncile centrale vor mări dobânzile pentru a contracara inflaţia, transmite Reuters preluaat de news.ro

Indicele paneuropean STOXX 600 a închis în urcare cu 0,45% şi a avut o evoluţie pozitivă pentru a treia şedinţă consecutiv, recuperând aproape jumătate din pierderile consemnate în ianuarie.

Preţurile petrolului au urcatg uţo, fiind aprope de maximele ultimilor şapte ani, iar dolarul a scăzut.

Indicii americani Dow Jones Industrial şi S&P 500 au avansat cu 0,01%, respectiv cu 0,31%. Nasdaq Composite a scăzut însă cu 0,14%, după creşteri iniţiale.

Inflaţia record înregistrată în zona euro în ianuarie, de 5,1%, a reprezentat o surpriză care a dus la creşterea randamentelor obligaţiunilor germane la maxime multianuale şi la aprecierea euro.

BCE a insistat o lungă perioadă de timp că creşterea preţurilor este temporară, dar investitorii vor urmări şedinţa de politică monetară de joi a instituţiei, pentru posibile schimbări.

În Asia, numeroase burse au fost închise pentru sărbătoarea Anului Nou Chinezesc.

In Asia, a number of markets, including China, were closed for the Lunar New Year holidays.

Preţul aurului spot a crescut cu 0,4%, la 1.808,58 dolari uncia.

Indicele dolarului a scăzut cu 0,239%, iar euro a crescut cu 0,24%, la 1,1296 dolari pe unitate.

Rubla s-a apreciat la cel mai ridicat nivel din ultimele două săptămâni, de 76 unităţi pentru un dolar, după ce Kremlinul a afirmat că Rusia are planuri de protecţie faţă de eventualele sancţiuni ale Washingtonului, dacă Rusia va invada Ucraina.