BVB a câștigat peste 3 miliarde de lei în această săptămână din capitalizare

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a câştigat, în această săptămână, 3,25 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 1,7%, însă valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a înregistrat o scădere cu 51,61%, în comparaţie cu săptămâna anterioară.

Potrivit datelor publicate de BVB, capitalizarea bursieră a ajuns la 193,254 miliarde de lei, în perioada 12 - 16 iulie, de la 190 miliarde de lei consemnate săptămâna precedentă.

Tranzacţiile cu acţiuni au generat un rulaj de 200 milioane de lei, în această săptămână, în scădere de la 415 milioane de lei, în perioada 5 - 9 iulie 2021, conform agerpres.Cea mai bună zi de tranzacţionare la BVB a fost miercuri, 14 iulie, când s-au consemnat 53,8 milioane de lei, iar cea mai slabă zi, vineri, 16 iulie, cu o valoare a tranzacţiilor de 22,9 milioane de lei.Marţi, 14 iulie, indicele principal al Bursei de Valori Bucureşti - BET a închis ziua peste pragul psihologic de 12.000 de puncte, pentru prima dată în istorie, acesta situându-se la 12.006,24 puncte."De la începutul anului, BET este pe plus cu peste 22%, iar pentru ultimele 12 luni, câştigul este de aproape 42%. Dacă ne uităm la BET-TR, care reflectă şi dividendele distribuite de companiile din BET, atunci creşterea din acest an este de aproape 27%, iar pentru ultimele 12 luni, de aproape 50%", au scris marţi reprezentanţii BVB pe pagina de Facebook a instituţiei.Acţiunile Băncii Transilvania au fost cele mai lichide titluri pe segmentul principal al Bursei de la Bucureşti şi în această săptămână, generând tranzacţii de 45 milioane de lei, dar şi creştere de preţ cu 2,39%.În top se mai află One United Properties, cu schimburi de 29 milioane lei, urmată de titlurile BRD, cu tranzacţii de 21,6 milioane de lei (2,40%).Cele mai importante creşteri ale cotaţiilor au fost înregistrate de acţiunile Comcm (+14,44%), SIF Hoteluri (+12,61%) şi Sinteza (+11,21%).La polul opus, scăderi importante au fost consemnate de acţiunile Casa de Bucovina - Club de munte, care au înregistrat un declin de 7,53%, urmate de cele ale Teraplast (-6,67%) şi ale Artego (-6,25%).