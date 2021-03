BVB și International Finance Corporation organizează evenimentul 'Sună clopoţelul pentru egalitatea de gen'

International Finance Corporation (IFC) şi Bursa de Valori Bucureşti (BVB) organizează luni, cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii, evenimentul "Sună clopoţelul pentru egalitatea de gen".

Evenimentul va fi organizat în forma unei discuţii online, iar printre vorbitori se vor număra Radu Hanga, preşedinte Bursa de Valori Bucureşti, Stephanie von Friedeburg, senior vice president Operation IFC, World Bank Group, Tatiana Proskuryakova, country manager BIRD (Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare), Christina Verchere, director general OMV Petrom, Corina Popescu, director general Electrica, Monica Cadogan, director general şi fondator Vivre, Cristian Nacu, senior country officer IFC, potrivit agerpres.ro.

Iniţiativa "Ring the Bell for Gender Equality" este un parteneriat între International Finance Corporation, World Federation of Exchanges (WFE), Sustainable Stock Exchanges (SSE) Initiative, UN Global Compact, UN Women şi Women in ETFs (WE).

"Această iniţiativă a început ca o colaborare globală între bursele din întreaga lume, în cadrul căreia bursele "Sună clopoţelul pentru egalitatea de gen", pentru a sărbători Ziua Internaţională a Femeii. În martie 2020, un număr de 77 de burse au sunat clopoţelul pentru egalitatea de gen, o creştere importanta de la 33 de burse în urmă cu cinci ani, iar pentru 2021 s-au înscris 86 de burse, deja", precizează reprezentanţii BVB.

Tema Zilei Internaţionale a Femeii 2021 este "Women in leadership: Achieving an equal future in a COVID-19 world".