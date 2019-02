BVB: Valoarea tranzacţiilor a crescut cu 74% în această săptămână

Valoarea tranzacţiilor pe piaţa reglementată a Bursei de Valori Bucureşti (BVB) a înregistrat în săptămâna 28 ianuarie - 1 februarie un salt de 74% faţă de perioada precedentă, cele mai lichide titluri fiind cele ale Băncii Transilvania, BRD-GSG - Groupe Societe Generale şi OMV Petrom, potrivit statisticilor publicate de BVB, scrie Agerpres.

În această săptămână, titlurile Banca Transilvania au generat schimburi de 107,06 milioane de lei, fiind urmate de BRD-GSG, cu 58,15 milioane de lei, OMV Petrom - 20,53 milioane de lei, Fondul Proprietatea - 19,95 milioane de lei şi Romgaz, cu 12,89 milioane de lei.Acţiunile Amonil au consemnat cea mai severă depreciere în perioada menţionată, de 37,5%, secondate de cele ale Rompetrol Well Services (minus 5,06%), Biofarm (minus 5,04%), Banca Transilvania (minus 4,71% ) şi Turism Felix (minus 4,70%).Pe de altă parte, acţiunile Socep au câştigat 12,41% din valoare în săptămâna 28 ianuarie - 1 februarie, Bermas a încheiat săptămâna cu un plus de 12,38%, Mecanica Ceahlău - plus 11,54%, Condmag - plus 10,34%, iar Zentiva a urcat cu 8,6%.În această săptămână s-au realizat 10.098 de tranzacţii, cu un volum de 180,944 milioane de acţiuni şi o valoare de 243,197 milioane de lei. Cea mai bună zi de tranzacţionare a fost miercuri, 30 ianuarie, când s-au înregistrat 1.711 tranzacţii cu acţiuni în valoare totală de 83,54 milioane de lei.

Capitalizarea companiilor s-a majorat cu doar 0,25% în această săptămână, până la 146,211 miliarde de lei, fiind în continuare sub valoarea consemnată la începutul lunii decembrie a anului trecut, când capitalizarea companiilor listate pe piaţa reglementată a BVB depăşea 165 de miliarde de lei.



În ceea ce priveşte sistemul alternativ de tranzacţionare, în această săptămână s-a înregistrat un rulaj de 2,25 milioane de lei, la jumătate faţă de valoarea de 4,61 milioane de lei consemnată în săptămâna anterioară.



Numărul total al schimburilor a fost de 520, în cadrul cărora s-au tranzacţionat 2,91 milioane acţiuni, iar capitalizarea companiilor de pe ATS a urcat la 7,13 miliarde de lei.