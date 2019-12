Cabral, revoltat de declarația Gabrielei Firea: 'Doamna primar... Îi zic doamna primar pentru că e funcția. E dezamăgitor'

Cabral a comentat declarația Gabrielei Firea, conform căreia biroul lui Ludovic Orban era „ca un bar de negri”. Omul de televiziune este de părere că o autoritate a statului nu are voie să facă astfel de declarații.

„Doamna primar... Îi zic doamna primar pentru că e funcția. Tocmai a ieșit cu o declarație cu ceva „bar de negri”. E dezamăgitor. Sunt băiat crescut în Berceni, sunt obișnuit cu greul. Dar nu-ți permiți, mai ales că ai o carieră în spate în televiziune. Nu ai voie să faci asta. Nu stau să mă duc să fac plângeri la CNCD pentru că nu ajută. Dacă aș simți că ajută cu ceva, m-aș duce.

Nu există baruri de negri. În anii '70-'80 erau baruri în care nu erau acceptați albii, dar asta pentru că negrii nu erau acceptați în orice bar. Dacă pui și tu mâna pe o carte, dacă mai vezi și tu măcar un film, o să vezi. Doamna primar, caută filmul Green Book și o să înveți câte ceva despre negri. Era bar de negri pentru că negrii nu aveau voie în toate barurile. Erau baruri speciale pentru negrii, cum erau toalete speciale pentru negri. Pentru că negrii nu aveau voie să intre într-o toaletă în care mergeau albii. Negrii mergeau tot timpul în spate, la gaura din spatele casei. Să nu înțelegi greșit, nu am un bunic care a fost asuprit ca sclav și atunci am o experiență personală cu aceste lucruri. Dar am o experiență personală cu anii de comunism și nu are cum să nu te deranjeze. Vii și aduci toată istoria de asuprire a negrilor și le folosești acum ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Nu merge. M-a deranjat că o autoritate a statului face asta. Că dacă omul de acasă spune că nu suportă negrii, e alegerea omului și eu o respect. Nu trebuie să îți placă negrii, nu trebuie să îți placă oamenii înalți, nu trebuie să îți placă cocoșații.. Numai că atunci când ieși în public și urli că nu îți plac ăia, atunci aia e acțiunea greșită. În momentul ăla devii agresor”, a declarat Cabral în cadrul emisiunii „Oameni de colecție”, de la Digi FM.

Primarul Capitalei Gabriela Firea a lansat, duminică, o serie de atacuri la adresa premierului Ludovic Orban, despre care a spus că nu s-a schimbat deloc faţă de vremea când era viceprimar, transmite Digi 24.

„De când era viceprimar, stătea în biroul care era ca un bar de negri, numai cu băutură, numai cu ţigări, numai cu persoane pestilenţiale şi văd că domnul Orban nu a făcut niciun efort să depăşească acel nivel”, a spus Firea, potrivit Digi 24.