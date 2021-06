Cadouri de despărțire - Gestul lui Kun Aguero la plecarea de la Manchester City

Transferul lui Sergio Aguero la Barcelona a fost confirmat luni, iar acesta nu a părăsit clubul Manchester City fără a face câteva gesturi mărețe, oferind cadouri scumpe angajaților clubului, printre care și un automobil de lux, achiziționat recent, potrivit mediafax.

Publicația TheAthletic a dezvăluit că atacantul a cumpărat fiecărui membru al personalului angajat în clădirea primei echipe a clubului ceasuri de marcă, cu valori cuprinse între 1.000 și 8.000 de lire sterline fiecare, gravate cu cuvintele „Gracias! Kun Aguero ".

Se estimează că este vorba de peste 60 de peroane, pentru care Aguero ar fi plătit în jur de 100.000 de lire.

Aguero a organizat și o tombolă, în urma căreia, unul din angajații clubului a primit din partea lui un automobil tip SUV, recent achiziționat.

Un ultim gest făcut de Aguero a fost o donație considerabilă pentru fondul care se îndreaptă spre cumpărarea cadourilor de Crăciun pentru personalul de sprijin.

Jucătorul de 32 de ani a jucat ultimul său meci pentru City în finala de sâmbătă a Ligii Campionilor, pe care a pierdut-o cu 1-0 în fața lui Chelsea.

48 de ore mai târziu, se îndreptase spre Catalonia, pentru a fi prezentat oficial ca primul transfer al verii la Barcelona.

"Știm cu toții că Barcelona este cel mai bun club din lume, așa că cred că am luat o decizie excelentă de a fi aici și sper să ajut echipa", a declarat Aguero pentru mass-media spaniolă, citată de Sky Sports.

"Desigur, este un pas înainte în cariera mea și sper să pot ajuta echipa să câștige trofee. Vreau să joc și să ajut această echipă și, dacă echipa o face bine, voi fi fericit individual.”

"Vreau să trimit o îmbrățișare mare tuturor, tuturor suporterilor voi încerca să dau tot ce pot mai bine și sper că fanii se vor bucura de abilitățile mele. S-au bucurat de mine în alte culori, dar acum sunt aici.”

"M-am schimbat puțin. Când am ajuns în Europa, la Atletico Madrid, la 18 ani, am învățat multe, apoi am jucat la Manchester City, în Premier League. Acum mi-am schimbat modul de joc, dar am o idee despre unde pot juca și voi încerca să-mi ajut colegii de echipă cu experiența mea.", a mai declarat Kun Aguero.