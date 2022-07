'Câinele de atac al lui Putin' a regizat capitularea Ucrainei într-un filmuleț de parodie (video)

Un videoclip de propagandă - de un minut şi 18 secunde - postat pe canalul Telegram al liderului cecen Ramzan Kadîrov, prezintă o sosie a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, aşezat la o masă, purtând tricoul kaki obişnuit, în timp ce în spatele său un bărbat care iese din cadru își ţine mâna pe umărul acestuia, relatează AFP.

Vizibil îngrozit, falsul Zelenski citeşte un discurs sub strânsoarea mâinii bărbatului invizibil:

”Dragi cetăţeni! Eu, preşedintele interimar al Ucrainei, comandantul-şef al forţelor armate, aprob capitularea necondiţionată a tuturor forţelor noastre armate terestre, maritime şi aeriene”.

Sosia tremură şi anunţă în continuare, în termen de o lună, ”demilitarizarea şi denazificarea complete ale Ucrainei”. După care se corectează şi spune ”imediat”, sub strânsoarea mâinii.

Actorul se întoarce către birou, iar bărbatul din spate apare în cadru. Este vorba despre Ramzan Kadîrov, preşedintele Ceceniei, supranumit ”câinele de atac al lui Putin”.

Falsul Zelenski este forţat apoi de către Ramzan Kadîrov să scoată strigătul de luptă al armatei cecene. ”Akhmat Sila! E bine?”, spune el înfricoşat.

Înregistrarea video se încheie cu falsa semnare a unui act de capitulare, un ”z”, simbolul forţelor lui Vladimir Putin în Ucraina.

Falsul Zelenski este interpretat de către umoristul Aleksei Stoliarov, supranumit ”Lexus”, devenit celebru prin scheciuri în care joacă cu alt umorist, Vladimir Kuzneţov, alias ”Vovan”. Cei doi îi atacă de obicei pe criticii liderului de la Kremlin, din ţară sau din afară.

Kadîrov publică acest clip după ce armata rusă a cucerit duminică oraşul ucrainean Lîsîceansk (est). Cecenii au anunţat la începutul războiului rus în Ucraina că trimite 10.000 de oameni să susţină armata rusă. Combatanţi ceceni au luptat în prima linie împotriva ucrainenilor atât la Lîsîceansk, cât şi la Sivierodoneţk şi Mariupol.

R. Kadyrov: "In connection with the pushback of Ukrainian forces in Lugansk and the complete liberation of the republic from the Bandera invaders, Zelensky signed an act of unconditional surrender." pic.twitter.com/u4JNIde5tn