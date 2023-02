Câinii ne ajută pentru că ne iubesc sau pentru că ne văd ca pe un tichet de masă? - studiu

În cazul în care acele lingeri și mișcarea cozii nu au fost suficient de convingătoare, oamenii de știință dovedesc ceea ce știm deja. Câinii noștri ne iubesc. Ne iubesc cu adevărat, scrie livescience.com.

Isprăvile pe care câinii le întreprind pentru stăpânii lor sunt de domeniul legendei. Știrile sunt pline de povești despre căței care îi conduc pe salvatori la stăpânii răniți și despre câini eroici care protejează copiii de atacurile animalelor, însă în aceste situații remarcabile apare adesea o întrebare: câinii ne ajută pentru că ne iubesc sau pentru că ne văd ca pe un tichet de masă?

Dacă este să dăm crezare experților și studiilor, este posibil ca, de fapt, câinii să iubească oamenii mai mult decât mâncarea.

"Sunt pe deplin convinsă că câinii noștri ne iubesc. Nu există nicio îndoială în mintea mea", a declarat pentru Live Science Clive Wynne , profesor de psihologie la Arizona State University și director al Canine Science Collaboratory al universității.

Desigur, este un lucru să ai o părere despre un animal de companie preferat. Să dovedești dragostea - o faptă care încă îi mai chinuie pe oameni - este cu totul altceva. Dar studii de diferite grade de sofisticare, toate realizate de proprietari de câini curioși, par să-l susțină.

Studiul lui Gregory Berns

După moartea câinelui său iubit, Newton, Gregory Berns, neurolog la Universitatea Emory din Georgia și autor al cărților "How Dogs Love Us: A Neuroscientist and His Adopted Dog Decode the Canine Brain" (New Harvest, 2013) și "What It's Like to Be a Dog: And Other Adventures in Animal Neuroscience (deschide o nouă filă)," (Basic Books, 2017), a declarat că a devenit curios să afle ce simt și ce gândesc câinii. Astfel, și-a antrenat câinele, Callie, și alți câini să tolereze zgomotul din interiorul camerei de imagistică a unui RMN și apoi le-a analizat activitatea cerebrală. Apoi a supus câinii la o varietate de mirosuri de la câini și oameni familiari și necunoscuți. În timp ce regiunea olfactivă a creierului s-a aprins pentru toți cei 12 câini, indiferent de cine era persoana sau câinele, doar mirosurile familiare au aprins nucleul caudat, o regiune legată de procesele mentale de nivel superior, cum ar fi emoția, motivația și recompensa și sentimentul romantic, potrivit unui studiu din 2015 publicat în revista Behavioural Processes

Într-un studiu suplimentar efectuat pe 15 câini, publicat în 2016 în revista Social Cognitive and Affective Neuroscience, Berns a constatat că 86% dintre aceștia au prezentat un nivel similar sau mai mare de activare a caudatului ca răspuns la laude decât la mâncare.

Deși este posibil să nu fi folosit un echipament atât de sofisticat, Wynne și colegii săi au descoperit, de asemenea, că este posibil ca câinii să își prefere stăpânii în locul mâncării atunci când sunt lăsați acasă fără hrană sau companie umană pentru mai mult de patru ore, potrivit unui studiu din 2022 publicat în Peer J Life and Environment. Cercetătorii au pus la cale experimentul destul de simplu; în cele mai multe cazuri a fost într-o casă suburbană cu un garaj atașat. După ce stăpânul câinelui a ajuns acasă, un asistent a plasat un castron cu mâncare într-un mic cerc în garaj la 2 metri și jumătate (6,5 picioare) și în afara unui unghi față de ușă, în timp ce stăpânul stătea într-un cerc care se afla la 6,5 picioare (6,5 picioare) de ușă și în afara unui unghi opus.

"De opt ori din 10 ori, câinii și-au ales stăpânul", a spus Wynne.

Takefumi Kikusui, cercetător în cadrul Școlii de Medicină Veterinară de la Universitatea Azabu din Japonia, și colegii săi au descoperit că câinii vor vărsa lacrimi atunci când se vor reuni cu un stăpân după o absență îndelungată, dar nu vor arăta aceeași profunzime de răspuns la întoarcerea unui alt om pe care animalul îl recunoaște, a raportat el într-un studiu din 2022 publicat în revista Current Biology .

Wynne a dus cercetarea cu un pas mai departe, văzând cât de departe ar putea fi dispus să meargă cel mai bun prieten al omului pentru a-și arăta dragostea. Inspirat de poveștile câinilor care își dezgropau stăpânii după raidurile de bombardament din Londra în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Wynne i-a pus pe stăpânii a 60 de câini să se urce în cutii și să pretindă că sunt în pericol pentru a vedea dacă animalele lor de companie îi vor salva. Aproximativ 1 din 3 a făcut acest lucru, potrivit unui studiu din 2020 publicat în revista PLOS One .

"Acest lucru ar putea părea superficial dezamăgitor. Ce se întâmplă cu ceilalți doi câini [din trei]? Lor nu le pasă?" a întrebat Wynne. S-ar putea, a spus el, dar nu și-au dat seama cum să intre în cutii chiar și atunci când știau că alimentele lor preferate au fost plasate acolo.

Câinii se nasc cu o capacitate remarcabilă de a forma legături emoționale

Totuși, înainte ca oamenii să se felicite, Wynne s-a grăbit să precizeze că dragostea pe care o simt câinii nu este unică pentru oameni. "Câinii se nasc cu o capacitate remarcabilă de a forma legături emoționale puternice cu membrii oricărei specii pe care îi întâlnesc în primele trei luni de viață", a spus el. Astfel, dacă un cățeluș se naște la o fermă, ar putea avea aceeași profunzime de emoție pentru o oaie, o vacă sau chiar o pisică, ca și pentru fermier.

IRM-urile și experimentele controlate nu sunt însă singura modalitate de a determina ce simte un câine pentru stăpânul său, a spus Wynne.

"Eu le spun oamenilor, uitați-vă la evenimentele de zi cu zi", cum ar fi atunci când veniți acasă la sfârșitul zilei. "Dacă ai un câine, câinele tău va fi acolo la ușă și câinele tău va da din coadă. Aveți voie să observați acest comportament și să credeți ceea ce vă spune câinele dumneavoastră. Acesta este câinele tău care își exprimă emoțiile puternice la reîntâlnirea cu tine."