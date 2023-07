Călăreții Apocalipsei `sau cum decontamineaza` băieții deștepți banii publici la CNAIR și OMV

Data fiind notorietatea faptului ca deseurile toxice din zona Turda au o istorie veche, contractul de decontaminare a terenului de pe amplasamentul autostrazii fiind inițial încredințat în 2009 companiei Euroconstruct Trading 98 pentru suma de 24 milioane euro aferentă unei cantități de 75.000 tone sol contaminat, contractul fiind ulterior suplimentat cu încă 70.000 tone sol contaminat pentru care au fost solicitate încă 35 milioane euro.

Grupul de presa Realitatea a declansat o ancheta fulminanta pentru a intelege unde si cum sunt „ decontaminati „ banii statului de catre CNAIR in coniventa cu celebrul de acum grup de interese de la Constanta: Grupul ECOMASTER – OIL DEPOL Grupul ECOMASTER – OIL DEPOL , prezent in dosarul ROMPETROL ,împreuna cu o companie italiană ECOMED EASTERN EUROPE are in derulare o nouă operațiune, respectiv, pe parcursul derulării procedurii de achizitie organizate de catre CNAIR pentru ecologizarea depozitului de deșeuri prin care trece autostrada A10 Sebes - Turda, au notificat autoritatea contractantă că vor transporta deșeurile peste 400 km, de la Cluj în județul Prahova, urmând să le trateze în depozitul deținut chiar de ei în satul Târgșoru Nou, comuna Aricestii Rahtivani, județul Prahova.

Aceasta abordare ridica numeroase semne de întrebare, cu atât mai mult cu cât notificarea trimisă de ei nu se referă și la modalitatea specifică de tratare a solurilor contaminate cu HCH și mercur respectiv nu au putut face dovada deținerii unui echipament autorizat pentru desorbtie termica în locația respectivă.

Un semn major de întrebare este ridicat si de modalitatea in care, Autoritatea Contractanta, CNAIR a permis participarea Grupului Oil Depol la această licitație, fără ca aceștia sa prezinte un act de reglementare de mediu valabil respectiv fără ca aceștia sa dețină o Autorizație Integrată de Mediu validă care sa autorizeze utilizarea unui echipament necesar prestării unor activități de desorbtie termica în locația din Ariceștii Rahtivani .

Relevante sunt reactiile Agentiei de Mediu Cluj ( unde se afla zona contaminata ) si ale Agentiei de Mediu Prahova ( unde se presupune ca ar avea loc tratarea / decontaminarea ) care arata faptul ca asociarea ECOMASTER – ECOMED ( italia ) care au castigat contractul cu CNAIR nu detin autorizatia si echipementul ( solicitatat la licitatie ) pentru a efectua decontaminarea , astfel cum se mentioneaza si in Adresa transmisa de catre APM Prahova la interpelarea Realitatea Media „ Autorizatia Integrata de Mediu Nr.205 din 12.07.2010, revizuita in 27.06.2022, detinuata de ECOMASTER SERVICII ECOLOGICE in punctul de lucru deschis la Aricestii Rahtivani , judetul Prahova, nu cuprinde o activitate de tratare a deseurilor prin desorbtie termica.

Date fiind aceste aspecte relatate mai sus, se naste o intrebare legitima adresata pe aceasta cale conducerii Garzii de Mediu, de ce nu fac o verificare a respectarii conditiilor prevazute in Autorizatia Integrata de Mediu, fiindca vorbim despre deseuri periculoase care sunt contaminate cu mercur.



O intrebare la fel de legitima o adresam si Primariei Comunei Aricestii Rahtivani, in speta domnului Primar Gheorghe Orbu care se pare ca este tentat ( in pofida numeroaselor scandaluri si greve facute de localnici pe parcursul a 13 ani ) sa acorde o autorizatie de construire pentru amplasarea unei instalatii de desorbtie termica ( care era „ mobila „ in oferta cu care a castigat ECOMASTER si ECOMED ) incercand o pseudo poleiala cu aspect de legalitate a unei grave deturnari a banului public de catre CNAIR.

Demararea unei astfel de investigații este efectul faptului ca deși în Acordul de Mediu nr 10 din 2010 emis de APM Cluj respectiv in Regulamentul European nr 1021/2019 POPs se stabilesc modalități clare de eliminare a deseurilor periculoase în care se identifica mercur '' cei din grupul ECOMASTER – OIL DEPOL – ECOMED, propun o metoda de eliminare ''toxica ''care nu respecta obligațiile de mediu asumate european, nu fac nici o precizare legată de modalitatea în care mercurul toxic va fi recuperat si indepartat, specificand ca solul contaminat poate fi incinerat deși Regulamentul UE 852/2017 interzice cu claritate acest aspect fără luarea unor măsuri specifice de neutralizare.

Trebuie precizat faptul ca, referitor la revizuirea amintita mai sus, pe data de 29 martie 2022, Agenția Protecția Mediului Prahova a emis Decizia nr. 50 din 29.03.2022 această decizie precizând faptul că ”solicitarea de revizuire a Autorizatiei Integrate de Mediu pentru DEPOZIT DEȘEURI PERICULOASE din comuna Aricestii Rahtivani (aparținând grupului Ecomaster – OIL DEPOL ) se emite fără a include Instalație Desorbție Termică”.

Astfel, Ecomaster și Oil Depol propun, practic, o metodă de eliminare ”toxică” care – propriu-zis – nu respecta obligațiile de mediu asumate european, cele două firme nu dețin și nu sunt autorizate sa folosească o instalație de desorbție termică destinată a permite măsuri de neutralizare conforme.

Cotractorii toxici ai rafinăriilor din România

Sunt cunoscute perspectivele diverse provenite din societate legate de acest subiect - una din aceste perspective care atrage atenția, îi aparține lui Andrei Caramitru- economist si fost consilier al președintelui USR, care a lansat la inceputul anului o serie de declarații covarsitoare la adresa austriecilor si a companiei OM.

Astfel, Andrei Caramitru arată ca are informații din interiorul OMV Petrom '' Conducerea de la Viena indica sa se cumpere mai scump de 10 ori, existand suspiciuni de sabotare a intereselor României si de furt generalizat . La nivel de active, deciziile privind achizițiile, selecția furnizorilor si prețurile de achiziție se iau la Viena, in departamentele de acolo, iar apoi vine ordinul in teritoriu . Nu exista procese de achiziție competitive, deștepte, făcute cu cap "

Este de notorietate in același timp ,Dosarul instrumentat de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploieşti care vizează presupuse infracţiuni comise de angajaţi ai companiei Rompetrol Rafinare şi ai unui contractor al acesteia, grupul ECOMASTER - OIL DEPOL, fapte care ar fi fost comise în legătură cu ecologizarea unui batal (groapă de depozitare a țițeiului.) din incinta rafinăriei Vega din Ploieşti - a fost trimis în judecată, fiind înscris pe rolul Tribunalului Prahova.