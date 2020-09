Călătoriile între Noua Zeelandă și regiunile neafectate de COVID ale Australiei ar putea deveni posibile, anunță premierul Noii Zeelande

Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a declarat că ar putea deveni posibile, înainte de sfârșitul anului, călătoriile între țara sa și regiuni ale Australiei, neafectate de noul coronavirus.

Noua Zeelandă mai are doar 59 de cazuri active și are un total de 1.477 de îmbolnăviri, unul dintre cele mai reduse niveluri de contaminare din lume, potrivit romania-actualitati.ro.

În Australia s-a anunțat ieri reducerea restricțiilor în cel mai afectat stat, Victoria, unde numărul de cazuri noi a scăzut sub 20 pe zi. Australia are în total 27.000 de cazuri și 872 de decese, cu mult sub cele înregistrate în alte state dezvoltate, notează Reuters.