Calendarul ciclist al anului 2022 - Când va avea loc Turul Franței

Turul Spaniei va avea loc anul viitor între 19 august şi 11 septembrie, în timp ce Turul Franţei se va desfăşura între 1 şi 24 iulie, a anunţat vineri Federaţia internaţională de ciclism (UCI) care a publicat calendarul competiţional pentru 2022, scrie EFE.

Ambele competiţii au fost extinse până la 24 de zile ca urmare a curselor ce vor avea loc în afara graniţelor, în Olanda în ceea ce priveşte Vuelta, respectiv Danemarca pentru Marea Buclă.

La masculin, cursele Tour Down Under şi Cadel Evans Great Road Race vor deschide anul competiţional în Australia, între mijlocul şi finele lunii ianuarie, datele precise urmând să fie anunţate în funcţie de evoluţia pandemiei de coronavirus.Pe de altă parte, Turul Franţei va avea pentru prima dată şi întrecerea feminină, între 24 şi 31 iulie. Tot la feminin, se va înlocui clasica San Sebastian (Spania) cu Itzulia (Italia) ce se va disputa pe parcursul a 3 zile, 13-15 mai.Calendarul competiţional masculin 2022:Tour Down UnderCadel Evans Great Ocean Road RaceTurul Emiratelor Arabe Unite (20-26 februarie)Clasica Het Nieuwsblad (26 februare)Clasica Strade Bianche (5 martie)Cursa Paris - Nisa (6-13 martie)Cursa Tirreno - Adriatico (7-13 martie)Clasica Milano - San Remo (19 martie)Clasica Bruges - De Panne (23 martie)Clasica Saxo Bank (25 martie)Turul Cataloniei (21 -27 martie)Clasica Gent-Wevelgem (27 martie)Clasica ''A travers la Flandre'' (30 martie)Turul Flandrei (3 aprilie)Itzulia-Turul Ţării Bascilor (4-9 aprilie)Clasica Paris-Roubaix (10 aprilie)Amstel Gold Race (17 aprilie)Săgeata Valonă (20 aprilie)Liege-Bastogne-Liege (24 aprilie)Turul Romandiei (26 aprilie - 1 mai)Eschborn-Frankfurt (1 mai)Turul Italiei (7-29 mai)Criterium del Dauphine (5-12 iunie)Turul Elveţiei (12-19 iunie)Turul Franţei (1-24 iulie)Clasica San Sebastian (30 iunie)Turul Poloniei (30 iulie - 5 august)Turul Ţărilor de Jos (7-13 august)Turul Spaniei (19 august - 11 septembrie)Clasica Hamburg (21 august)Clasica Marea Britanie-Vestul Franţei (28 august)Marele Premiu al Quebec (9 septembrie)Marele Premiu al Montreal (11 septembrie)Turul Lombardiei (8 octombrie)Turul provinciei Guangxi (13-18 octombrie)Calendarul feminin 2022:Tour Down UnderCadel Evans Great Ocean Road RaceStrade Bianche (5 martie)Turul Drenthe (13 martie)Trofeul Alfredo Binda (20 martie)Clasica Bruges-De Panne (24 martie)Gent-Wevelgem (27 martie)Turul Flandrei (3 aprilie)Paris-Roubaix (10 aprilie)Amstel Gold Race (17 aprilie)Săgeata Valonă (20 aprilie)Liege-Bastogne-Liege (24 aprilie)Turul Insulei Chongming (5-7 mai)Itzulia Turul Ţării Bascilor (13-15 mai)Turul Burgos (19-22 mai)Clasica Londrei (27-29 mai)Turul Marii Britanii (6-11 mai)Turul Italiei (1-10 iulie)Turul Franţei (24-31 iulie)Vestul Suediei (contratimp individual - 6 august)Postnord - Vestul Suediei (7-13 august)Bătălia Nordului (9-14 august)Trofeul Ceratizit (27 august)Turul Boels (30 august 4 septembrie)Ceratizit La Vuelta Challenge (8-11 septembrie)