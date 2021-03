Calendarul sezonului 2021 de Formula 1

Sezonul 2021 al Campionatului Mondial de Formula 1 cuprinde 23 de curse şi va debuta pe 28 martie, în Bahrain.

Italia este singura ţară cu două curse, pe 18 aprilie la Imola şi pe 12 septembrie la Monza.

Sezonul se va încheia pe 12 decembrie, în Emiratele Arabe Unite.Marele Premiu al Australiei, care deschide în mod tradiţional stagiunea, a fost amânat pentru 21 noiembrie, din cauza pandemiei de coronavirus.data ţara locaţia circuit28 martie Bahrain Sakhir Bahrain International Circuit18 aprilie Italia Imola Autodromo Enzo e Dino Ferrari2 mai Portugalia Portimao Autodromo Internacional do Algarve9 mai Spania Barcelona Circuit de Catalunya23 mai Monaco Monte Carlo Circuit de Monaco6 iunie Azerbaidjan Baku Baku City Circuit13 iunie Canada Montreal Circuit Gilles Villeneuve27 iunie Franţa Le Castellet Circuit Paul Ricard4 iulie Austria Spielberg Red Bull Ring18 iulie Marea Britanie Silverstone Silverstone Circuit1 august Ungaria Budapesta Hungaroring29 august Belgia Spa-Francorchamps Circuit de Spa-Francorchamps5 septembrie Olanda Zandvoort Circuit Park Zandvoort12 septembrie Italia Monza Autodromo Nazionale di Monza26 septembrie Rusia Soci Sochi International Racing Course3 octombrie Singapore Singapore Marina Bay Street Circuit10 octombrie Japonia Suzuka Suzuka International Racing Course24 octombrie SUA Austin Circuit of The Americas31 octombrie Mexic Ciudad de Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez7 noiembrie Brazilia Sao Paulo Autodromo Jose Carlos Pace21 noiembrie Australia Melbourne Albert Park Circuit5 decembrie Arabia Saudită Jeddah Jeddah Street Circuit12 decembrie EAU Abu Dhabi Abu Dhabi Yas Marina Circuit