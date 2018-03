Călin Popescu Tăriceanu anunţă noi EPURĂRI în Guvern: Cine sunt cei VIZAŢI - 'am vorbit cu premierul'

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, anunţă noi epurări în Guvernul Vioricăi Dăncilă. Preşedintele ALDE a anunţat că a avut deja mai multe întâlniri cu Dăncilă, iar cei vizaţi sunt mai mulţi secretari de stat. S-au stabilit şi criterii de evaluare pentru aceştia.

"În perioada următoare vom face întâlniri să vedem evaluările pe care le apreciază la adresa miniştrilor. E prea devreme pentru miniştri noi să facem evaluări. Am discutat şi cu miniştri ALDE şi cu cei de la PSD. Am discutat şi cu premierul aseară. Tonul face muzica. Care remaniere? La secretarii de stat am hotărât. Vom înlocui câţiva secretari de stat pe criterii de performanţă. Au devenit funcţionari perfecţi. Nu remaniem 10%, dar de la caz la caz vom decide", a tunat Tăriceanu.