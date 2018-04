Călin Popescu Tăriceanu anunţă 'sfârşitul' Laurei Codruţa Kovesi: 'Am vorbit, nu mai are sprijin extern'

Războiul total dintre şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi şi şefii coaliţiei PSD-ALDE pare aproape de final. Cel puţin asta susţine şeful Senatului, Călin Popescu Tăriceanu. Acesta a spus în direct la România TV că procurorul şef DNA nu mai are sprijin extern.

Tariceanu spune că e legitima si bine argumentata solicitarea de revocare din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, formulata de ministrul Tudorel Toader. Presedintele Senatului spune ca a vorbit cu omologul sau francez si ca i-a atras atentia acestuia asupra greselii ministrului francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, care ar fi invitat-o in secret pe Kovesi la o discutie, pe 11 aprilie. "Faptul ca doamna Kovesi a fost invitata in secret de ministrul de Externe francez mi-a ridicat mari semne de intrebare. I-am relatat acest fapt presedintelui Senatului Frantei care - desi nu mi-a aratat-o - nu cred ca a fost prea placut surprins.

Ei bine, nu cred ca doamna Kovesi mai are sprijinul cuiva in aceste conditii, dintre partenerii straini, in conditiile in care aceste abuzuri ies la suprafata intr-o forma cat mai clara si intr-un mod care nu mai poate fi tagaduit, nu stiu cine ar mai avea curajul sa o sustina pe doamna Kovesi", a spus Tariceanu, fara sa aduca vreo dovada referitoare la asa-zisele abuzuri.

Cu privire la faptul ca opinia publica din strainatate sustine eforturile Laurei Codruta Kovesi in lupta impotriva coruptiei, presedintele Senatului Romaniei are si aici o explicatie: "Pana acum, opinia publica din strainatate ce stie? Nu stie de protocoale, stie de Kovesi ca sef al DNA care lupta cu hidra coruptiei din Romania. Sigur ca pentru cetateanul simplu acest lucru e onorabil, dar el nu stie ca lupta importiva coruptiei nu mai e juridica, ci politica", a adaugat Calin Popescu Tariceanu.