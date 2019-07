Călin Popescu Tăriceanu ar fi vrut ca Diaspora să voteze timp de 7 zile: 'Nu a existat nici cea mai mică intenție de a împiedica dreptul lor de a vota'

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, luni, că regretă că propunerea făcută de el nu a fost acceptată, respectiv ca votul din Diaspora să se desfășoare pe parcursul a șapte zile. Votul anticipat în străinătate va dura doar trei zile, potrivit mediafax.

Citește și: Articolul de lege care aruncă-n aer cazul fetiței târâte pe jos de procuror: ‘Nu este permis’

„Subliniez că înainte ca domnul președinte să ne trimită o scrisoare, am luat inițiativa de a constitui o comisie comună între Senat și Camera Deputaților care să abordeze problema și să găsească o rezolvare. Din fericire soluția a venit. Vom avea un vot anticipat prelungit, secțiile de vot deschise duminică până la ora 24 și vom avea și votul prin corespondență la alegerile prezidențiale. Regret că propunerea pe care am făcut-o și am văzut că a fost susținută și de președinte, de a avea o săptămână la dispoziție pentru votul anticipat prelungit, nu a fost acceptată. Să sperăm că ceea ce am rezolvat în cadrul comisiei va fi suficient pentru ca procesul de vot la alegerile electorale să se desfășoare în cele mai bune condiții”, a declarat, în plen, Călin Popescu Tăriceanu.

Citește și: Răsturnare de situație în cazul Sorinei: Măsuri de lipsire a libertății unui om

El a afirmat că votul din Diaspora s-a desfășurat cu greutate din cauza introducerii referendumului.

„Această inițiativă legislativă vine ca urmare a faptului că partidele parlamentare au sesizat deficiențele care au avut loc la scrutinul din 26 mai. Deficiențe care au venit în principal din cauza faptului că în loc să avem un singur vot, cel pentru alegerile pentru Parlamentul European, am avut trei voturi, unul la alegerile pentru Parlamentul European, și două pentru cele două chestiuni de la referendum. Situația o cunoașteți cu toții. Important era dacă avem disponibilitatea să găsim o rezolvare pentru a arăta tuturor românilor că nu a existat nici cea mai mică intenție de a împiedica dreptul lor de a vota”, a adăugat Tăriceanu.

Citește și: Vești uriașe pentru toți elevii! Măsură-bombă a Guvernului – Ecaterina Andronescu anunță că sunt bani

Senatul a adoptat, luni, proiectul legislativ în materie electorală care prevede ca votul in străinătate să se desfășoare pe parcursul a trei zile, iar alegătorii care au stat la coadă până la ora 21.00, când se închid secțiile de vot, să poată vota până la ora 00.00.