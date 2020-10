Călin Popescu Tăriceanu explică demisiile în lanț din ALDE: Ne vom înscrie în Pro România. Fuziunea va avea loc

Liderul demisionar al ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat luni seară, la Antena 3, că el și încă 21 de lideri județeni și-au dat demisia din partid și se vor înscrie în Pro România. Demisionarii vor fi toți candidați la alegerile parlamentare.

„Nu cred ca e pe nepusa masa, cand am hotarat in structurile statutare sa facem fuziunea cu Pro Romania am anuntat ca la parlamentare vom merge pe o lista comuna sub titulatura comuna Pro Romania. Toti membrii ALDE care candideaza la parlamentare vor fi membri Pro Romania pentru a putea candida. Pe 8 noiembrie vom avea Congresul ALDE prin care se va decide fuziunea, in aceeasi zi va fi si sedina Pro Romania si dupa 8 incolo vom functiona ca un singur partid. ALDE va ramane pana se va pronunta decizia definitiva a instantei pe fuziune”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

Lista demisionarilor din ALDE este aici.