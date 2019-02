Călin Popescu Tăriceanu îi transmite Gabrielei Firea ce buget va avea Bucureștiul: 'Fără o sumă minimă pe locuitor'

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, joi, că în proiectul de buget este prevăzut ca la municipii să meargă 60% din impozitul pe venit, dar nu mai puţin de 12 milioane de lei, fără o sumă minimă pe locuitor, potrivit agerpres.ro.

"Discuţia principală (cu primarii - n.r.) a fost pentru a asigura un element esenţial şi anume acela de solidaritate şi coeziune între toate localităţile şi toate regiunile din ţară. De aceea, din impozitul pe venit, am hotărât aşa: către consiliile judeţene să se repartizeze 15%, nu mai puţin de 450 de lei pe locuitor pe an, dar nu mai mult de 275 de milioane de lei. La municipii va merge 60% din impozitul pe venit, dar nu mai puţin de 12 milioane de lei, fără o sumă minimă pe locuitor, la oraşe - 60%, dar nu mai puţin de 6 milioane, la comune - 60%, 1.000 de lei pe locuitor pe an, dar nu mai puţin de 2 milioane de lei. Consiliile judeţene vor avea 7,5% din impozitul pe venit la dispoziţia lor pentru finanţarea cheltuielilor de funcţionare ale comune, oraşe, municipii care nu îşi pot asigura ele însele sumele de finanţare din venituri proprii şi sumele de echilibrare şi cofinanţare proiecte de dezvoltare locală. Această sumă se repartizează în mod uniform, egal, către toate consiliile judeţene. 17,5% din sumele pentru echilibrarea bugetelor locale se repartizează tuturor unităţilor administrativ teritoriale pentru a asigura bugetele de funcţionare, potrivit condiţiilor de mai sus", a spus Tăriceanu la Antena 3.

El a adăugat că, în cazul în care sumele alocate nu sunt suficiente, se pot aloca sume defalcate suplimentare din TVA pentru echilibrare.

"Cheltuielile sociale - se transferă unele la judeţe, adică centrele pentru persoanele cu handicap şi protecţia copilului şi însoţitori, respectiv indemnizaţiile pentru persoanele cu handicap grav", a menţionat preşedintele Senatului.