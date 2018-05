Călin Popescu Tăriceanu, mesaj după ședința de două ore cu Viorica Dăncilă: 'Actul de guvernare nu îmi este indiferent'

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, lider al ALDE, şi preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, au fost la Palatul Victoria, unde s-au întâlnit cu premierul Viorica Dăncilă. Timp de două ore, cei 3 au avut o ședință extrem de intensă.

Tăriceanu i-a spus premierului că are tot sprijinul său și al ALDE.

”Îi dau asigurările că se va bucura de tot sprijinul. Am asigurat-o de soliditatea majorității guvernamentale din Parlament. I-am vorbit de sprijinul instituțional de președite al Senatului. Am făcut o discuție mult mai largă și pe alte subiecte. Cele 3 categorii mari de proiecte pe care Guvernul le propune pentru parteneriatul public- privat: autostrăzi, spitale CFR și spitalul republican.

Am vorbit și despre stadiul proiectului de ordonanță referitor la achizițiile publice, va fi aprobat mâine, în ședință. Mi-a arătat câteva planșe. A fost o întâlnire foarte agreabilă. Mi-a zis și de întâlnirea pe care a avut-o ieri cu reprezentanții diplomatici ai statelor din UE. A fost o agendă destul de plină. Am vrut să arăt că prim-ministrul are acest suport necondiționat din partea noastra. Actul de guvernare nu îmi este indiferent. Urmăresc de aproape actul de guvernare. Am ținut să o felicit pe doamna Dăncilă pentru modul corect în care se comportă Guvernul în raport cu cetățenii.

Nu am discutat de Pilonul II. Și prim-ministrul v-a spus un lucru clar: nu se desființează. Am vazut și o campanie lansată de PNL, e dreptul lor sa dezinformeze. Nu se desființeaza Pilonul II, nu poate fi vorba de așa ceva. Nu se stopează nici contribuțiile. Din câte am văzut, a fost o greşeală din partea Comisiei de Prognoză. Nu se stopează plăţile. O analiză a randamentului Pilonului II e necesară, dar nu se pune problema desființării.”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

