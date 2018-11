Călin Popescu Tăriceanu spune ce are DNA împotriva sa: 'Sunt 73 de volume, ca să impresioneze, asta înseamnă 20.000 de pagini'

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, duminică seara, referitor la dosarul transmis de DNA către Senat, că, deși sunt 73 de volume, acestea reprezintă doar „maculatură” pentru a impresiona.

„Eu am serioase îndoieli în privința faptelor care ar putea să fie în dosarul care este trimis la Senat. Cu toate că sunt 73 de volume, ca să impresioneze, asta înseamnă 20.000 de pagini, părerea mea este că, așa cum s-a întâmplat și în dosarul precedent în care am fost acuzat și achitat, este enorm de multă maculatură. Pun acolo o hârtie ca să spună lumea: ”Domnule dacă sunt atât de multe pagini or fi cine știe ce probe deosebite”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, la România TV.

Președintele Senatului a afirmat că cele 73 de volume din dosarul în care este implicat sunt inaccesibile, astfel că încă nu se poate apăra.

„Fenomenul de telejustiție care funcționează la noi de o bună bucată de vreme. Practic a devenit deja uzuală, anormală și ilegală a DNA de a furniza informații pe surse care sunt preluate în buletinele de știri, pe diferite suporturi media. Într-o zi, săptămâna trecută am aflat că este vorba, întâi, de o suma de 800.000 de dolari. După aceea a crescut la două milioane, după aceea era patru milioane, după aceea de fapt nu a primit-o Tăriceanu, dar era o mită către o firmă austriacă. Eu nu știu exact despre ce e vorba...Aceste numeroase volume care au fost aduse la Senat sunt până în momentul de față inaccesibile, ele vor deveni accesibile cel mai probabil după ziua de mâine (luni-nr.). În rest ar trebui să răspund numai la informațiile care au apărut pe surse în mode ilegal, fără ca eu să pot să mă apăr, nu știu exact despre ce este vorba înăuntru. Sigur că sunt și surprins și enervat.”, a adăugat Tăriceanu.

”Imaginea, reputația, încearcă să ne fie distruse. Cine ni le mai dă înapoi, după 3-4 ani de proces, când ești achitat?”, a adăugat Tăriceanu.

Biroul permanent al Senatului va discuta, luni, solicitarea DNA pentru începerea urmăririi penale în cazul președintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, care este acuzat că a primit mită de 800.000 de dolari, a confirmat, pentru MEDIAFAX, Claudiu Manda (PSD).

După dezbaterea în Biroul Permanent, solicitarea va ajunge la Comisia juridică pentru un punct de vedere, umrând ca apoi să ajungă în plenul Senatului pentru vot.

„Eu am pus o rezoluție către Biroul Permanent, semnat 7.11.2018, iar aceste documente vor ajunge la BP Senat, unde va trebui să decidem. Procedural, decizia Biroului Permanent va fi să trimită toate aceste documente către Comisia juridică și de aici încolo Comisia juridică să întocmească un referat pe care să îl prezinte în plen. Înțeleg că în acest moment sunt sigilate la Comisia juridică, urmând ca în momentul în care Comisia juridică va fi sesizată formal să le poată desigila în prezența probabil și a unui avocat al domnului Tăriceanu, să le dezbată și să avem referatul din partea Comisiei juridice. Referatul pe care l-am primit, adresa de înaintare am luat decizia să fie sigilat și va fi prezentat Biroului permanent. În acest format sigilat documentele pleacă de la mine către BP. În BP putem eventual să desigilăm referatul sau putem să îl trimitem direct către Comisia juridică, iar Comisia juridică și cei de acolo să îl deschidă și să evalueze, bineînțeles și toate 73 de volume”, a declarat senatorul PSD, Claudiu Manda, joi, în Parlament.

Claudiu Manda a precizat că referatul ajuns de la Parchetul de pe Înalta Curte de Casație și Justiție la conducerea Senatului „este o adresă de înaintare, un referat și sunt 73 de volume care conțin între 200, 300, 150, 199 de file”.

DNA a anunțat, joi, că președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, este acuzat că ar fi primit aproape 800.000 de dolari de la de la reprezentanții unei companii austriece pentru a încheia mai multe acte adiționale la un contract comercial, banii fiind folosiți pentru campania electorală.

„Procurorii desfășoară o investigație care vizează suspiciuni de săvârșire a unor fapte de corupție privind acoperirea unor cheltuieli de campanie electorală cu sume de bani provenite de la o firmă care ar fi obținut contracte comerciale importante de la statul român. Dosarul s-a constituit în anul 2018, în urma reunirii a trei dosare penale, dintre care unul a fost preluat de procurorii D.N.A la cerea autorităților judiciare austriece. Concret, un demnitar ar fi primit, în mod indirect, în perioada 2007-2008, foloase materiale în valoare de aprox. 800.000 USD de la reprezentanții unei companii austriece, în schimbul demersurilor depuse de acesta în exercitarea funcției, astfel încât să se încheie mai multe acte adiționale la un contract comercial derulat de companie. Suma ar reprezenta un comision de 10 % din valoarea acestor acte adiționale și ar fi fost folosită în beneficiul demnitarului, fiind transferată în baza unor contracte fictive încheiate cu mai multe companii offshore”, au precizat procurorii DNA, într-un răspuns pentru MEDIAFAX.

Potrivit sursei citate, în cauză se derulează anchetă și față de alte persoane pentru complicitate la luare de mită, iar în ceea ce îl privește pe demnitar, actualmente senator, efectuarea urmăririi penale pentru infracțiunea de luare de mită este condiționată de obținerea unui aviz din partea Senatului.

Firma la care se face referire este Fujitsu Siemens Computers, cea de al cărei nume a fost legat și dosarul Microsoft, în acre au fost implicați mai mulți demnitari români.

„În acest sens, procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie a transmis procurorului general al P.I.C.C.J documentele necesare în vederea sesizării Senatului care urmează a decide. Avizul solicitat pentru senator în cadrul dosarului penal este necesar pentru efectuarea completă a urmăririi penale și pentru a-i oferi acestuia posibilitatea să își formuleze apărările într-un cadru procesual legal”, mai spune DNA.

În anul 2014, Fujitsu Siemens GmbH Austria a făcut un denunț cu privire la infracțiuni efectuate de angajații români în legătură cu încheierea și derularea contraftului pentru licențe Microsoft din 2004 cu Guvernul României.

Fujitsu Siemens Computers a mai fost implicată în alte cauze penale privind închirierea de licențe Microsoft. În 2016, procurorii l-au acuzat pe fostul şef al Secretariatului General al Guvernului, Eugen Bejinariu, de abuz în serviciu, pentru că a inițiat și susținut proiectele a două hotărâri de Guvern, prin care s-a aprobat încheierea de licențe între Guvernul României şi Fujitsu Siemens Computers GmbH, a unui contract comercial de închiriere de licenţe referitor la produsele Microsoft. Atunci s-a invocat, în mod nereal, calitatea Fujitsu Siemens Computers de unic distribuitor pentru aceste produse.

