Călin Tudose, candidat la Sectorul 6: Ciprian Ciucu nu poate câștiga decât dacă va concura de unul singur

Călin Tudose, candidatul Partidului Ecologist Român (PER) pentru primăria Sectorului 6 la alegerile locale 2020, a postat pe Facebook un drept la replică după ce candidatul liberal Ciprian Ciucu l-a catalogat într-o emisiune TV ca fiind „un individ care face diversiuni”.

Tudose susține că Ciucu nu are nicio legătură cu liberalismul și că nu va câștiga alegerile locale decât dacă va concura de unul singur.

„Seara trecută, la emisiunea lui Silviu Mânăstire, domnul candidat cu fruntea transpirată, nu de la vreo muncă, ci din lipsă de idei, numit Ciprian Ciucu, m-a catalogat ca fiind un „individ care face diversiuni” plus alte aiureli pornite din nimic altceva decât din frustrare și neputință.

Vreau să-i spun lui Ciprian Ciucu că nu are nicio legătură cu liberalismul, săracul de el e speriat de orice competiție directă cu oricine și logic, fiind în primul rând macovist sadea și doar în subsidiar liberal, nu poate câștiga decât dacă va concura de unul singur.

În altă ordine de idei eu și Ciprian Ciucu am avut diverse întâlniri și diverse discuții, din care eu personal nu am rămas cu nicio idee fabuloasă, ba din contră, mi-am dat seama că macovistul nu are nicio putere de decizie și că este doar „un produs”. Mă amuză la culme că știe asta și că o să pună, cu lacrimi în ochi, mâna pe telefon să le sune pe „mami Vio” și pe „buni Moni”.

Mi-a mai plăcut mult cum dl. Mânăstire îl tot întreba pe M10-ist despre munca lui, iar Ciprian Ciucu tot își împacheta în vorbe frumoase butaforia de job. Eu sunt sigur că Ciprian Ciucu n-a bătut un cui în viața lui, pentru el capitalismul însemnând să plimbe 3 trei foi în portbagaj, să facă un curs de-o oră între trei opriri la restaurant și să-l invidieze în secret pe Dan Barna pentru că a făcut mai multi bani cu aceeași rețetă. Plus să se dea cu cremă pe palme. Pentru mine toți acești răsfățați, băiețași sterili de cafenea, nu reprezintă mai nimic și nu sunt soluția niciunei ecuații. Mergeți la muncă, fraților, fiți bărbați!

Închei, candidatule la neant, prin a-ți spune „noapte bună”!

Când te trezești din somn ar trebui să asculți sfatul lui Daneș Mihai: „Vorbește despre tine (și deloc despre alții, sfatul meu) chiar dacă n-ai nimic de spus!”, a scris Tudose pe Facebook.