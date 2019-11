Call for Artists: Qreator by IQOS caută artiști originali pentru colecțiile din 2020

Începând cu luna octombrie, artistii în căutarea unei rampe de lansare sunt invitati de Qreator by IQOS să își înscrie ideea de colaborare pe site-ul qreator.ro. Cei 12 câștigători vor primi fiecare câte un premiu în valoare de 1.000 euro, iar Qreator by IQOS va produce și lansa proiectele câștigătoare după conceptul și designul propuse de participanți. Primii doi câștigători și colecțiile lor vor fi anunțați în data de 15 noiembrie. Astfel, prin platforma Call for Artists, Qreator by IQOS își continuă misiunea de a susține și inspira comunitățile creative din București și din țară.

Qreator by IQOS dă startul unei competiții pentru seria Qollection din 2020 și invită artiștii din domenii precum design vestimentar, de accesorii și obiecte și design & tech să își înscrie ideile online, în secțiunea Call for Artists, în categoria și tema care îi inspiră, prin completarea formularului de concurs. Cele patru teme de concurs sunt:

Resisting fast fashion – o piesă vestimentară care nu trebuie schimbată la finalul sezonului / obiecte adaptabile;

Back to the future – piese inspirate de fuziunea dintre vechi și nou / obiecte reinventate;

Multi-sense design – un obiect ce activează mai multe simțuri;

Solve a problem – o creație care rezolvă o problemă cotidiană și care schimbă lumea.

Juriul concursului este format din Mirela Bucovicean (Molecule F), Răzvan Mercan (Monocult) si Tammy (Lelograms), trei dintre cele mai apreciate nume ale industriilor creative locale. Răzvan Mercan si Tammy Joanna sunt artiști care au semnat serii Qollection în 2018, iar acum predau ștafeta unei noi generatii din postura de jurați. În 15 noiembrie, vor fi anunțați primii doi câștigători care vor semna colecțiile din ianuarie și februarie 2020.

Qreator by IQOS va produce și lansa proiectele celor 12 câștigători după conceptul și designul propuse de aceștia. Fiecare învingător va primi și un premiu în valoare de 1.000 euro. Creațiile celor 12 artiști vor fi prezentate, pe parcursul anului 2020, prin colectii-capsulă, care vor fi disponibile lunar, în ediție limitată, la Qreator by IQOS.

Despre Qreator by IQOS

Spațiul Qreator (Home of Creativity) a fost lansat în anul 2017 și este situat în Piaţa Victoriei (Bulevardul Aviatorilor nr. 8A,). Qreator by IQOS are ca misiune să pună la dispoziţia creatorilor un spaţiu colaborativ şi resurse tehnologice pentru a-și realiza proiectele, dar și să primească şi să inspire toate persoanele care cred în puterea creativităţii. Mai multe informații pe www.qreator.ro și www.facebook.com/qreator.