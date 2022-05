Calvarul lui Zlatan Ibrahimovic: 'Aproape că nu am dormit timp de şase luni din cauza durerii'

Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic, care a fost operat miercuri la genunchiul stâng şi va lipsi între "şapte şi opt luni", a declarat joi că nu a putut ''dormi aproape şase luni" din cauza durerilor, informează AFP.

La o zi după intervenţia chirurgicală suferită la Lyon, care i-a permis reconstruirea ligamentului său încrucişat anterior de la genunchiul stâng, starul suedez în vârstă de 40 de ani a ţinut să-şi relateze calvarul pe Instagram.

"Aceste ultime şase luni am jucat fără ligament încrucişat anterior", a rezumat Ibrahimovic. "Genunchi umflat timp de şase luni... Am făcut peste 20 de injecţii în şase luni. Am luat medicamente împotriva durerii în fiecare zi timp de şase luni. Aproape că nu am dormit timp de şase luni din cauza durerii. Nu am suferit niciodată mai mult, atât pe teren, cât şi în afară", a adăugat el.

Suedezul a fost operat deja la genunchiul stâng în iunie 2021, ratând EURO 2020 cu Suedia şi debutul de sezon. El a suferit, de asemenea, de probleme la tendonul lui Ahile în acest sezon, ratând numeroase meciuri.

"Dar am făcut imposibilul posibil. În spiritul meu, eu nu aveam decât un singur obiectiv, să permit partenerilor mei şi antrenorului meu (Stefano Pioli) să fie campioni ai Italiei, pentru că făcusem această promisiune. Astăzi, am un nou ligament încrucişat anterior şi un nou trofeu", a conchis Ibrahimovic.