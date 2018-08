Camelia Bogdan cere revocarea șefului Inspecției Judiciare: Unul dintre motivele invocate este protocolul încheiat cu SRI care nu a fost desecretizat

Judecătorul suspendat Camelia Bogdan solicită revocarea șefului Inspecției Judiciare, acuzându-l pe Lucian Netejoru că refuză să apere sistemul judiciar "de presiunile exercitate de catre infractorii condamnati la inchisoare". Bogdan se referă și la presupuse infracțiuni care ar fi fost comise în legătură cu protocolul încheiat de Inspecția Judiciară cu SRI.

"Va rog sa imi permiteti sa va transmit ad litteram cererea de revocare din functia de inspector-sef al Inspectiei Judiciare, care a ingenunchiat institutia in fata unor interese straine garantiilor Statului de Drept. (..)Cu deosebit respect, formulez obiectiuni la raportul dumneavoastra nr.5894 ij 2674 dij 2018 prin care refuzati sa aparati reputatia si independenta sistemului judiciar fata de amenintarile directe ale infractorilor (in speta fiind vorba de domnul Dan Voiculescu) la adresa magistratilor, in raport cu care imi rezerv bineinteles optiunea de a formula o plangere penala", scrie Camelia Bogdan.

Magistratul suspendat îl acuză pe Lucian Netejoru de fapte penale în legătură cu protocolul incheiat cu SRI.

"Avand in vedere pe de o parte ca domnul Inspector-sef a ingenunchiat Inspectia Judiciara intereselor domnului Dan Voiculescu, dar si imprejurarea ca domnul inspector-sef nu a reusit sa demonstreze in instanta lipsa oricarui conflict de interese in care se afla, si s-a folosit in dosarul nr.7374/2/2014 inregistrat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti de un raport al ANI despre care stia ca este fals, neincetarea calitatii de membru MLNR conform disp art 8 alin 1 lit c si art 8 alin 2 din Statutul MLNR atragand pe cale de consecinta si nulitatea actelor domnului inspector-sef, in fata PLenului CSM, care actioneaza, in lumina noilor reglementari ca o instanta de judecata, imi rezerv dreptul de a introduce in cauza Agentia Nationala de Integritate, conform disp art 68 C pr civ, pentru a constata in contradictoriu cu aceasta institutie si nulitatea raportului de evaluare a incompatibilitatii domnului inspector-sef si pe cale de consecinta, nulitatea actelor emise de acesta.

Nu in ultimul rand, avand in vedere ca domnul Inspector-sef foloseste inscrisuri false in apararile dumnealui in fata instantelor, in incercarea de a demonstra cu orice pret ca nu este membru MLNR, ci a unui presupus Ordin initiatic care nu reprezinta decat o fictiune juridica la care s-a apelat corolar ridicarii problemei de drept a nedeclararii calitatii de membru MLNR in declaratiile de interese, supun si solicit prin prezenta Onoratului PLEN al CSM necesitatea revocarii din functie a domnului inspector-sef. La solicitarea cererii de revocare, se va avea in vedere si imprejurarea ca in anul 2016 domnul inspector-sef a semnat cu SRI un protocol pe care refuza sa il puna la dispozitia publicului, al carui obiect excede, in mod indubitabil, ariei de competenta a Inspectiei Judiciare, In baza acestui Protocol, domnul inspector-sef privand cu buna-stiinta magistratii de garantiile unui proces echitabil. Astfel, (..) domnul Inspector-sef este pasibil in prezent de savarsirea a cel putin 2 infractiuni prin semnarea Protocolul cu SRI, respectiv

Porivit art. 297 Cod penal - Abuzul in serviciu: “(1) Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, nu indeplineste un act sau il indeplineste in mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o paguba ori o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica.”

Potrivit deciziei Curtii Constitutionale in materie, abuzul in serviciu este posibil doar atunci cand functionarul public incalca un act normativ primar (lege sau ordonanta de urgenta).

(..)

Potrivit art. 24, alin (5) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate: “Se interzice clasificarea ca secrete de stat a informatiilor, datelor sau documentelor in scopul ascunderii incalcarilor legii, erorilor administrative, limitarii accesului la informatiile de interes public, restrangerii ilegale a exercitiului unor drepturi ale vreunei persoane sau lezarii altor interese legitime”.

Protocolul contine incalcari flagrante ale legilor justitiei care consacra principiul independentei magsitratilor nu permit aservirea magistratilor serviciilor de informatii), in special ale art. 7 din Legea 303/2004, care interzice magistratilor sa fie colaboratori sub orice forma ai serviciilor de informatii sub sanctiunea pierderii functiei detinute. Prevederile din protocol care obliga procurorul sa furnizeze agentilor SRI date din dosarele penale (care constituie secret de serviciu) ori sa ia decizii pe baza informatiilor furnizate de SRI numai cu acordul prealabil al acestui serviciu, ori sa dea raport in maxim 60 de zile pe modul in care au valorificat informatiile primite de la SRI, reprezinta o afectare grava a independentei justitiei.

Protocolul incalca si prevederile art. 6 din CEDO privitoare la dreptul la un proces echitabil (legislatie europeana care potrivit Constitutiei Romaniei are intaietate fata de reglementarile interne) prin faptul ca instituie o justitie secreta, prin norme de ancheta clasificate, care adauga la lege si care nu sunt aduse la cunostinta justitiabililor, care nu se pot apara in fata unor proceduri care nu le sunt cunoscute.

Prin prezenta, reiterez respectuoasa rugaminte dresate conform disp.art 7 din Legea nr.554/2004 CSM si IJ de a publica Protocolul incheiat intre IJ si SRI in anul 2016, sub sanctiunea atacarii refuzului in fata instantelor de contencios, conjunct cu diligentarea tuturor demersurilor necesare obtinerii unor despagubiri proportionale cu campania de discreditare la care am fost supusa, gerata de Sectia pentru judecatori din CSM si Inspectia Judiciară, captive in acest moment unor interese străine rigorilor Statului de Drept", scrie Camelia Bogdan.