Camelia Bogdan, un nou demers împotriva şefului Inspecţiei Judiciare: 'ANI doar a procesat datele trunchiate furnizate de MLNR şi DNA'

Exclusă pentru a doua oară din magistratură în baza unui raport al Inspecţiei Judiciare, Camelia Bogdan, judecătoarea care l-a condamnat pe Dan Voiculescu, duce mai departe "războiul" cu judecătorul Lucian Netejoru, inspectorul şef al Inspecţiei Judiciare. Camelia Bogdan contestă în instanţă raportul Agenţiei Naţionale de integritate prin care s-a stabilit că Netejoru nu a încălcat legea, deşi nu şi-a declarat calitatea de mason.

Vezi AICI raportul ANI! (.pdf)

"Voi atacă în contencios raportul de la ANI, deoarece nu există nicio hotărâre de excludere din Masonerie. Conform statutului MLNR, ART.8 ALIN 2, excluderea se atestă doar prin hotărâre irevocabilă pronunţată de o instanță masonică, care nu există la dosarul de urmărire penală. În plus, lui i se impută că nu ar fi plătit cotizațiile pe 3 luni, care nu e cauză de excludere. Conform .art 8 alin 1 lit c) din Statutul MLNR, doar neachitarea cotizațiilor pe 1 an ar atrage excluderea", a declarat Camelia Bogdan pentru STIRIPESURSE.RO.

"Justific calitatea de persoana interesata prin prisma calității de parte din dosarele nr.7374/2/2017 inregistrat pe rolul Curtii de Apel București si nr.191/p/2017 înregistrat pe rolul DNA ST CONSTANTA in care domnul inspector-sef se prevaleaza pentru a scapa de rigorile Legii penale exhibând RAPORTUL ANI NR 38336/G/II/19.10.2017, in care s-au strecurat serioase inadvertente, ce denaturează realitatea faptica in privinta calitatii de membru al MLNR al domnului inspector-sef.

Din cuprinsul raportului de evaluare emis de ANI, rezulta, pe de o parte, ca DNA a omis sa informeze organul de urmarire penala despre inceperea up impotriva domnului petent Netejoru in dosarul nr 191/p/2017, dar si a împrejurării ca MLNR a omis sa comunice inscrisurile de unde ar fi putut rezulta INCETAREA CALITATII DE MEMBRU AL MLNR a domnului inspector-sef, respectiv O HOTARARE IREVOCABILA, PRONUNTATA DE O INSTANTA MASONICA, conform dis part 8 alin 2 din Statutul MLNR.

Pe cale de consecinta, AGENTIA NATIONALA DE INTEGRITATE nu a efectuat o activitate de evaluare propriu-zisa, ci doar a procesat datele trunchiate furnizate de MLNR si DNA, fara a intelege distinctia dintre radierea(trecerea in adormire/suspendarea unui mason) si excluderea/incetarea calitatii de membru", precizează Camelia Bogdan în plângerea prealabilă depusă la ANI.

Vezi AICI plângerea prealabilă integrală! (.pdf)

Curtea de Apel Bucureşti a respins săptămâna trecută contestaţia şefului Inspecţiei judiciare, judecătorul Lucian Netejoru, împotriva deciziei DNA care a constatat că a fost mason şi nu a trecut acest lucru în declaraţia de interese din 2006, aşa cum cere legea. DNA a clasat însă plângerea pentru fals în declaraţii, făcută împotriva lui Netejoru de judecătoarea Camelia Bogdan, pe motiv că „fapta s-a prescris”. Şeful Inspecţiei judiciare a fost nemulţumit şi a încercat să obţină o clasare pe motiv că „fapta nu există”. Curtea de Apel Bucureşti i-a respins însă cererea şi a validat concluzia DNA: şeful Inspecţiei judiciare a fost mason şi nu a declarat acest lucru, însă nu poate fi tras la răspundere penală întrucât a intervenit prescripţia penală.

Camelia Bogdan nu se lasă şi cere redeschiderea cazului de fals în declaraţii împotriva şefului Inspecţiei. Plângerea penală a acesteia a fost înregistrată la DNA Constanţa, însă a fost preluată ulterior de structura centrală a DNA.

"După cum vedeți, noul dosar de la Constanța a fost luat la studiu tot de DNA - Structura Centrală și dat la studiu aceluiași procuror, Remus Budăi, ca să rămână în nelucrare. Între timp, la Lojă, în datele de 09.05.2017 șui 16.05.2017, s-au ținut două adunări prin care se da posibiliatatea membrilor care nu au declarat încă apartenența (din motive de incompatibilitate) să scrie doar că sunt parte la ORDINUL INIȚIATIC. Este o ficțiune pentru a fi degrevați de răspunderea penală. Dar, plata cotizațiilor se face doar către asociații, de unde rezultă că dl. Inspector Șef este membru al MLNR. Dl. Inspector Șef a încercat să se apere în instanță invocând necunoașterea legii, fapt care dacă nu ar fi tragic, ar fi comic. Să nu uităm că dl. Netejoru este judecător și în carieră dânsului a cenzurat apărările părților bazate pe necunoașterea legii", a mai declarat Camelia Bogdan pentru STIRIPESURSE.RO.

Vezi AICI plângerea depusă de Camelia Bogdan la DNA Constanţa! (.pdf)