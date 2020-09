Campania electorală la un alt nivel: Dan Barna se dă la publicul vlogger-ului Selly

Vlogger Selly a lansat în mediul online o scrisoare deschisă prin care cere câteva reforme în domeniul educației, cerându-le urmăritorilor să adere la demersul său. Inițiativa vloggerului de 19 ani este preluată de Dan Barna, care încearcă să tragă spuza pe turta USR.

„CINE VREA SA SCHIMBAM SCOALA DIN RO? Va rog sa cititi aceasta scrisoare si, daca sunteti de acord cu mesajul meu, sa o postati si voi pe wall, story, FB, oriunde, cu #VremOScoalaCaAfara #EducatiaSchimbaTot, sa o trimiteti la guvern, sa o trimiteti prietenilor. Daca aceasta scrisoare are o imensa sustinere le va fi imposibil sa ne ignore. Scoala din Romania scoate, in prezent, analfabeti functionali pe banda rulanta. De ce e mai important sa memorezi pagini intregi de comentarii decat sa inveti despre bani, economie, institutiile statului, sanatate, drepturile si obligatiile tale? Am intrat in sistemul de invatamant in 2008, am terminat liceul in 2020. Eu m-am schimbat, dar de 12 ani sistemul de invatamant a ramas exact la fel, trist si orientat spre trecut. SHARE daca vrei sa avem o scoala ca in 2020! #VremOScoalaCaAfara #EducatiaSchimbaTot”, scrie Selly pe Facebook.

Postarea are, după 9 ore, peste 5000 de like-uri și aproape 3000 de distribuiri. Una dintre distribuiri îi aparține lui Dan Barna, care consideră demersul lui Selly drept „un exemplu despre cum tinerii pot schimba România”.

„Andrei are perfectă dreptate să observe că e nevoie de un restart al sistemului. Și are dreptate și când spune că e nevoie să ne unim forțele pentru a face lucrurile să meargă. Fără educație bună nu vom avea o societate mai bună.

Mesajul USR e despre oameni care nu au mai stat deoparte și au decis să se implice, la orice vârstă, pentru a face din acasă locul ăla modern și fain văzut în țările europene dezvoltate, în filme și vacanțe. Și de asta apreciez și mă bucur că ai ieșit din zona confortului facil. Tu, Selly, te implici pe bune în problemele care contează pentru fiecare tânăr și familie, venind cu propuneri și idei. Am citit scrisoarea ta către Ministerul Educației și Prim Ministru și sper să primești un răspuns cât se poate de serios din partea destinatarilor. Te invit să citești și o parte din propunerile USR pentru educație aici: https://www.usr.ro/usr-la-guvernare/

Îți doresc să nu renunți niciodată la curajul propriilor opinii. O să reușim”, scrie Dan Barna.

Gestul lui Barna a stârnit numeroase comentarii critice, referitoare atât la exemplul negativ reprezentat de Selly, de greșelile de scriere din scrisoarea deschisă, cât și de tentativa lui Barna de a profita de numărul mare de urmăritori ai lui Selly, majoritatea minori.