Campania pentru PNL continuă! Klaus Iohannis, atac furtunos la adresa PSD: 'Moldova a fost lăsată și așa nu se poate continua'

Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la deschiderea tronsonului de Autostradă A7 - varianta ocolitoare Bacău, că Moldova a fost lăsată în urmă de PSD și „așa nu se poate continua”.

„Această bucată de autostradă, cred că sunt 17 km este primul tronson în Moldova, care vine să arate determinarea noastră, a mea cu siguranță, dar și a guvernului liberal de a dezvolta semnificativ infrastructura în Moldova. Este o promisiune deja mai veche pe care am făcut-o. Am fost un promotor și am rămas un promotor al Autostrăzii Moldova, dar și toate aceste tronsoane care ne-au fost prezentate. Nu este niciun secret că Moldova prin „grija” guvernanților PSD a fost lăsată în urmă și așa nu se poate continua”, a spus președintele.

- în curs de actualizare